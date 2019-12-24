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與布拉格締結姊妹市 議會通過名稱用台灣台北市

最新更新：2019/12/24 16:39
台北市議會通過北市府與布拉格市締結姊妹市案，協議名稱沿用台灣台北市。圖為布拉格市長賀瑞普（左）3月與台北市長柯文哲會面，獲贈「榮譽市民狀」。（中央社檔案照片）
台北市議會通過北市府與布拉格市締結姊妹市案，協議名稱沿用台灣台北市。圖為布拉格市長賀瑞普（左）3月與台北市長柯文哲會面，獲贈「榮譽市民狀」。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉建邦台北24日電）台北市議會通過台北市政府與布拉格市締結姊妹市案，協議名稱沿用台灣台北市。市府發言人周台竹說，後續會向行政院報備，並通知駐台捷克經濟文化辦事處。

台北市議會今天下午召開大會，審議包含北市與布拉格市締結姊妹市等案及各局處預算。其中，北市府與布拉格市締結姊妹市案順利通過，協議內容沿用「台灣台北市」（The City Of Taipei, Taiwan）。

台北市議會通過名稱後提出要求，內容提到全力支持北市府發展城市外交，建議北市府未來簽署締結姊妹市文件時，應遵循外交部「地方政府與外國地方政府結盟應行注意事項」辦理。

周台竹接受電話訪問時說，議會下午通過締結姊妹市案，協議內容則跟原本送入議會內容一樣，感謝議會協助，後續將向行政院報備，並通知駐台捷克經濟文化辦事處；柯文哲明年1月間赴歐考察時，就可簽署締結姊妹市。

台北市議會國民黨團書記長應曉薇表示，全力支持北市府與布拉格市締結姊妹市，但反對以不對等國名簽署，呼籲應回歸城市與城市間交流，英文協議書應拿掉Taiwan或改為City of Taipei, Republic of China。（編輯：李亨山）1081224

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