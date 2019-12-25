韓批綠貪污促設特偵組 蔡回擊介入政爭是東廠

第二場總統電視政見會25日在中視登場，國民黨總統候選人韓國瑜（左）主張重新設立特偵組，蔡總統（右）則回擊指過去國民黨用特偵組當政爭工具，才被廢掉。中央社記者鄭傑文攝 108年12月25日

（中央社記者顧荃台北25日電）國民黨總統候選人韓國瑜主張重新設立特偵組，今天在政見會上再度要求總統蔡英文表態，蔡總統則回擊，指過去國民黨用特偵組當政爭工具才被廢掉，「什麼叫東廠？這就是東廠。」

2020總統大選第二場總統電視政見會下午在中視登場，3組候選人包括總統蔡英文、國民黨候選人韓國瑜、親民黨候選人宋楚瑜，再度同台講述政見，經抽籤發言順序為蔡英文、韓國瑜、宋楚瑜，政見發表分三階段，每階段每人發言10分鐘。

韓國瑜在第一輪發言就火力全開，他說，上次政見會提出要成立特偵組，全國佳評如潮，但至今蔡總統都沒有表態要不要成立。

韓國瑜表示，人民痛恨貪官污吏，行政院長蘇貞昌過去家裡曾有新台幣180萬元被偷，卻不報案，現任民進黨立委陳明文在高鐵掉了300萬元，也不報案，這裡面有太多懷疑；風力發電1度只要2.2元，為什麼現在要5.8元，這其中有沒有勾結，「特偵組要不要設立，請你明確表態」。

他還指控，蔡總統被貪官污吏跟派系包圍，民進黨派系幫蔡總統選總統，是因為在蔡領導下可以吃香喝辣、大貪特貪，這是真正的危機。

蔡總統隨後還擊指出，前檢察總長黃世銘向前總統馬英九報告偵查中的案件，藉此發動對時任立法院長王金平的鬥爭，「什麼叫東廠？這就是東廠。」

蔡總統說，黃世銘後來被法院判刑1年3個月，真正會干預司法的是國民黨，黃世銘案就是鐵證。檢察總長領導特偵組，而特偵組被國民黨當成政爭的工具，這就是為什麼後來特偵組被廢掉。韓國瑜居然還說要重新成立特偵組，還說這是檢調的建議，真是讓人無法相信。

蔡總統也說，韓國瑜不斷指控蔡政府貪污，但說了半天，一個實際的案例都沒有，全是憑空猜測；真的要講貪污，大家更記得國民黨執政的官員，前行政院秘書長林益世、前南投縣長李朝卿、前新北市副市長許志堅，還有前營建署長葉世文；韓國瑜還有一位政壇大哥，引韓進北農當總經理，後來因為焚化爐弊案收賄，被判刑8年，現在正在服刑。

蔡總統表示，上次政見會韓國瑜說，將來若貪污就關起來、不要假釋、一天只吃一頓飯，「韓市長這番話，要不要去講給你的政壇大哥聽？」

韓國瑜回應，蔡總統用一小塊遮羞布，舉幾個國民黨貪污的例子，代表民進黨清白，這是無法面對問題。

韓國瑜表示，成立特偵組是有貪污就查辦，講的是普世價值，蔡總統卻扭曲成政黨之爭，思維跟論述常閃避到政黨之間，沒辦法面對全面性，拘泥於政黨之間的攻防。他要求的是普世價值，蔡總統又進到小巷子裡，這種格局心胸看不到問題的全貌。

宋楚瑜在第三階段發言時表示，選舉時有個有趣的名詞叫做「難兄難弟」，國民黨、民進黨就是貪腐、司法不公正的難兄難弟，為難台灣很多無辜的兄弟，而司法公正是民主自由最後一道重要的防線，宋楚瑜絕對會重視。

宋楚瑜指出，他在首場政見發表會時曾提到要撥亂反正，民進黨時常指責國民黨、國民黨反過來責罵民進黨，而極端總是呼喚出另一個極端，這樣情況下，「中道」的力量就被凸顯，大家期待有另外一個更好的選擇，就是宋楚瑜。（編輯：蘇龍麒）1081225