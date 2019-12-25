宋楚瑜：國民兩黨是貪腐難兄難弟 一起為難台灣

2020總統候選人第2場電視政見發表會25日在中國電視公司登場，親民黨候選人宋楚瑜（右）會後接受媒體提問。中央社記者鄭傑文攝 108年12月25日

（中央社記者游凱翔台北25日電）2020總統大選第二場政見會今天登場，親民黨候選人宋楚瑜表示，盼明年選舉擺脫藍綠而不被勒索，不用擔心台灣沒有總統蔡英文會消失、中華民國沒有韓國瑜會被消滅，而國民兩黨就是貪腐、司法不公正難兄難弟，為難台灣很多無辜兄弟。

2020總統大選第二場總統電視政見會下午在中視登場，3組候選人包括總統蔡英文、國民黨候選人韓國瑜、親民黨候選人宋楚瑜，再度同台講述政見，經抽籤發言順序為蔡英文、韓國瑜、宋楚瑜，政見發表分三階段，每階段每人發言10分鐘。

宋楚瑜在第三階段發言時表示，選舉時有個有趣的名詞叫做「難兄難弟」，國民黨、民進黨就是貪腐、司法不公正的難兄難弟，為難台灣很多無辜的兄弟，而司法公正是民主自由最後一道重要的防線，宋楚瑜絕對會重視。

宋楚瑜指出，他在首場政見發表會時曾提到要撥亂反正，民進黨時常指責國民黨、國民黨反過來責罵民進黨，而極端總是呼喚出另一個極端，這樣情況下，「中道」的力量就被凸顯，大家期待有另外一個更好的選擇，就是宋楚瑜。

影片來源：中視新聞 YouTube頻道

宋楚瑜說，盼望明年選舉能真正擺脫藍綠，不再被藍綠勒索，更不用擔心蔡總統沒有連任台灣就會消失，中華民國也不會因為韓國瑜沒選上就被消滅，因為歷經三次政黨輪替，台灣既沒有消失、中華民國也沒有不見，票投宋楚瑜絕對不會浪費，代表選民自主不受藍綠左右。

宋楚瑜表示，過去半年來大家都在開支票，但競選支票都是當選了才會兌現，沒當選就四大皆空，不過就算蔡總統連任、全面執政都沒有用，因為屆時就會以財政困難為由改變支票，例如年金改革時就以財政快破產為由，要求軍公教共體時艱，甚至最近高鐵南移加碼等，「難道蔡總統要跟韓國瑜相比，一起征服宇宙嗎？」

宋楚瑜指出，喊口號不能解決問題及平息台海風暴，也不能因此守住主權，台灣領導人要有策略、方法及執行力，才能守護台灣的民主、主權。（編輯：蘇龍麒）1081225