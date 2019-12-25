蔡總統：特偵組被國民黨當政爭工具　這就是東廠

（中央社記者葉素萍台北25日電）國民黨總統候選人韓國瑜主張成立特偵組，總統蔡英文重提當年的馬王政爭與黃世銘案指出，特偵組被國民黨當成政爭工具，這是為何特偵組被廢掉，韓國瑜居然說上任後要重新成立特偵組，還說是檢調建議，讓人無法相信。

2020總統大選第二場電視政見會下午在中視登場，3組候選人包括總統蔡英文、國民黨候選人韓國瑜、親民黨候選人宋楚瑜，再度同台講述政見，經抽籤發言順序為蔡英文、韓國瑜、宋楚瑜，政見發表分三階段，每階段每人發言10分鐘。

蔡總統在第三輪發言時首先感謝宋楚瑜曾兩度擔任她的APEC總統特使，這是民主國家典範，雖然兩人競逐總統，但仍可以合作對外，展現台灣利益，她相信這樣的精神會持續下去。

她話鋒一轉提到，最近韓國瑜與國民黨攻擊民進黨干預司法，有些是捕風捉影，有些是刻意把個案政治化。

蔡總統提到，監委調查司法案件的議題，長期以來監察院、司法院都存在這樣的爭議，不論誰執政或監委誰提名，都有這樣問題的存在，法官獨立行使審判權，監委獨立行使調查權與監察權，都是憲法保障規範事項，兩院應聽取社會意見，謹慎處理這個爭議，彼此協調，若能畫出一條線，讓法官、監委都能獨立行使各自憲法的職權，這才是民主社會一個憲政體制應該走的路，不需要政治化。

她說，黃世銘案是一個領導特偵組的檢察總長，由特偵組的另外一位檢察官開車帶著監聽譯文進入總統官邸，向當時的總統馬英九報告偵查中的案件，總統再將這些內容洩露給行政院長，藉由司法個案的內容，發動對國會議長的鬥爭。

影片來源：中視新聞 YouTube頻道

蔡總統說，這案讓很多人觸目驚心，社會也因為此案才知道，特偵組不但監聽國會，甚至還監聽自己的檢察官同仁，目的只有一個就是要把王金平拉下來，「什麼叫東廠？這個就是東廠」。

她說，真正會干預司法的是國民黨，黃世銘案就是鐵證，而且是法院認證，檢察總長領導特偵組，而特偵組被國民黨當成政爭的工具，這是為何特偵組被廢掉，韓國瑜居然說上任後要重新成立特偵組，還說是檢調建議，讓人無法相信；每個檢察官本來就有偵查犯罪的職責，「難道除了特偵組的少數人之外，其他的檢察官沒有在做事嗎？都不查弊案嗎？當然不是，這樣的說法是污辱全國認真的檢察官」。

蔡總統提到，韓國瑜不斷指控蔡政府貪污，甚至把慶富案都算進來，但慶富案是馬政府時代的事，蔡政府是在善後。

她說，若真的要講貪污，大家更記得國民黨執政時，前行政院秘書長林益世、前南投縣長李朝卿、前新北市副市長許志堅、前營建署長葉世文。

蔡總統說，韓國瑜還有一個政壇大哥，當初把他引進北農做總經理，後來因為焚化爐弊案收賄3000萬，被判刑8年，現在正在服刑，上次政見會韓國瑜說，將來若貪污就關起來、不要假釋、一天只吃一頓飯，「韓市長這番話，要不要去講給你的政壇大哥聽？」

她說，她任內也提名了現任的檢察總長，從提名、到國會通過之後，兩人沒有私下見面，更不要說總統介入個案了；一個總統，談司法改革，也不是用韓國瑜這種「斬雞頭發誓」的方式，「這只是證明你把司法議題，當作選舉的工具而已。」

蔡總統細數司改成果，並提到，未來4年的最大重點，就是「國民參與刑事審判法」，也就是「國民法官」，讓公民可以參與司法的審判；這項草案已送去立法院，可惜在這屆國會沒有辦法來得及通過，未來4年，讓人民參與審判的機制上路，讓司法審判更加公開透明，不會偏離社會的情感。

最後，蔡總統強調，很多韓國瑜的指控，確實是捕風捉影、沒有根據，政府也在很多不同的情況下都解釋了。但這一段時間、這兩次政見會，韓國瑜只是忙著講他自己的，別人說的、別人講的、別人澄清的，沒有影響他的看法，「我不曉得這是故意的呢？還是不是故意的。但是一個領導人如果不能反省的話，這將是一個最致命的錯誤。」（編輯：紀淑芳）1081225