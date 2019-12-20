張善政批亡國感 賴清德：絕非操作是事實

（中央社記者溫貴香台北20日電）2020大選唯一一場副總統候選人政見發表會今晚落幕，民進黨副總統候選人賴清德表示，張善政比韓國瑜更有準備，表現不錯；但張善政指他操作亡國感，是張不了解他的用心，絕不是操作而是事實，不要一廂情願。

第15任總統、副總統選舉的副總統候選人電視政見發表會晚間在公視登場，由民進黨副總統候選人賴清德、國民黨副總統候選人張善政、親民黨副總統候選人余湘等3人同台發表政見。經抽籤發言順序為張善政、賴清德、余湘，每人分3輪發表政見，每輪10分鐘，共發表30分鐘。

政見會結束後，賴清德不願替表現打分數，他說，政見發表會設定重點放在民主、和平與繁榮，同時希望朝野團結合作因應國際變局，抵抗中國的併吞，台灣才有辦法解決國內貧富差距、人口危機、世代差異、全球氣候變遷、工業4.0時代來臨等種種問題。

賴清德認為，張善政表現不錯，比韓國瑜更有準備；不過，張善政批評他操作亡國感，賴清德否認，強調張善政不了解他的苦心，他在政見發表會中特別強調，中國國家主席習近平公開講，九二共識就是一個中國原則，也就是中華人民共和國，並沒有國民黨所強調可以表述中華民國的空間。

他說，韓國瑜曾經講過要捍衛中華民國，但如果方法錯，接受一個中國原則，九二共識等於走到中國安排的陷阱中，不僅台灣會被併吞、中華民國也會被消滅，這是事實，這不是操作。

賴清德表示，中國窮兵黷武、處處打壓台灣、不放棄武力攻打台灣，這些都是事實，我們不要一廂情願，當民進黨喚起國人注意中國武力威脅，團結守護台灣的時候，千萬不要輕易認為只是在操弄亡國感。

此外，對張善政指他從暖男變憤青完全是蔡政府執政三年逼出來的說法，賴清德表示，韓國瑜與張善政競選正副總統，當然會對政府提出批判，這可以理解，但批判要有一定程度，否則國人不會接受。（編輯：林淑媛）1081220