賴清德訴求抗中保台 張善政籲不要鄰居惡目相向

國民黨副總統候選人張善政（圖）20日在副總統候選人電視政見發表會中，力主台灣在保有主權跟安全下，和緩兩岸關係。中央社記者裴禛攝 108年12月20日

（中央社記者溫貴香、王承中、游凱翔、侯姿瑩台北20日電）副總統候選人政見會今晚登場，賴清德跟張善政在兩岸議題上交鋒。賴清德訴求抗中保台，呼籲對手政黨揚棄一個中國原則、九二共識與和平協議等。張善政則力主台灣在保有主權跟安全下，和緩兩岸關係。

第15任總統、副總統選舉的副總統候選人電視政見發表會晚間在公視登場，由民進黨副總統候選人賴清德、國民黨副總統候選人張善政、親民黨副總統候選人余湘等3人同台發表政見。經抽籤發言順序為張善政、賴清德、余湘，每人分3輪發表政見，每輪10分鐘，共發表30分鐘。

這場政見會因為有兩位前行政院長參與，備受關注。因為賴清德曾經表示自己是「務實台獨工作者」，張善政直接提問，當兩岸之間越來越遠，曾經自稱務實台獨工作者的賴清德，如何跟主張維持現狀的總統蔡英文搭配。

賴清德在發表政見時，對台灣政黨因為國家認同分歧，影響台灣團結，直呼非常可惜。

賴清德說，台灣在國際空間之所以舉步維艱完全是因中國的打壓，不批判中國反而責備自己的政府，這不應該。

他表示，台灣在各領域的貢獻，對世界具有相當的影響力，也有越來越多國家聲援我們的國際參與，把台灣視為「民主最後防線」。國際社會這麼看重台灣，但他舉例像是對於巴拿馬突襲式的斷交，立法院朝野竟然無法合作，即時通過譴責中國的決議文，分歧之嚴重，可見一斑。

賴清德表示，台灣是我們共同的美好家園，中華民國已經在台灣新生，台灣是主權獨立國家，名字叫中華民國，台灣的未來前途，應該交由台灣人民來決定，難道這不是台灣當前最真實的情況、多數人的共識。

賴清德說，我們也應該有共同的認知，只要「台灣贏了，就沒有輸家」，反之，「台灣輸了，就沒有贏家」，每個個人、政黨，都是小我，都要為成就台灣的大我而努力。

他提醒高雄市長韓國瑜、張善政和國民黨都應該看清中國要併吞台灣的事實，不要再一廂情願，要揚棄傷害台灣主權的一個中國原則、九二共識與和平協議等，應與台灣人民站在一起，和民進黨一起合作，完成六項使命。

第一、捍衛台灣主權。第二、守護台灣民主、自由、法治、重視人權的社會制度。第三、維護台灣人民決定自己國家未來前途的權利。第四、攜手發展經濟、建設國家，造福人民。第五、共同穩定兩岸關係。第六、共同維持亞太地區的安全。

賴清德表示，如果還有政黨或個人仍然執迷不悟，請國家主人利用民主的力量，透過一次次的選舉，利用一張張選票，把一個中國的雜念打掉，讓守護台灣主權與維護台灣民主的民意淬鍊成團結國家的意志，台灣才有可能壯大。

賴清德表示，韓國瑜應該要講清楚他為什麼要進入香港中聯辦，中國國家主席習近平已說得很清楚，九二共識就是一個中國原則，指的是「中華人民共和國」，並沒有表述中華民國的空間。在此情況下，仍堅持九二共識，「那不是走到人家的陷阱中嗎？」這會不會就是「愛中華民國適足以害中華民國」。

賴清德表示，韓國瑜、張善政或是許多國民黨的朋友，對中國大陸有難以割捨的情感或是認為原鄉在中國大陸，這是文化認同，應該獲得尊重。「但文化認同不可以跟國家認同混淆」，美國跟英國的關係就是最好的例證。

對於賴清德的說法，張善政表示，賴清德提到對岸對台灣有敵意，所以民進黨會是非常奮力抵抗對岸的政黨，好像相較之下，國民黨就會默默的接受統一，但國民黨的兩岸講得非常清楚，就是拒絕一國兩制，且國民黨總統候選人韓國瑜也曾說過「一國兩制，over my dead body」、「願意為台灣粉身碎骨」、「願意拿起槍桿子來保衛台灣」。

張善政指出，國民黨和民進黨一樣，都會努力捍衛台灣，差別在於，國民黨覺得不要每天對這個隔壁的老大哥、鄰居惡目相向，台灣在保有主權跟安全情況下，希望兩岸有比較和緩的關係。

針對兩岸政策，親民黨副總統候選人余湘表示，對岸必須正視中華民國政府存在的事實，在中國尚未完成自由、民主及法治前，台灣絕對主張維持現狀。（編輯：林興盟）1081220