葉菊蘭反問張善政 選舉怎麼讓一個人顛倒是非

（中央社記者汪淑芬台北16日電）國民黨副總統候選人張善政日前指台灣觀光協會會長葉菊蘭拿政府很多補助。葉菊蘭今天接受媒體聯訪時，反問張善政怎麼了？為何選舉讓一個人造謠、顛倒是非。

根據ETtoday新聞雲報導，張善政日前批評葉菊蘭的觀光協會拿政府很多補助，現在的政府看到某一個觀光協會如果是所謂的藍的人在處理，就給你搞個綠的，搞新的協會，讓綠的人處理。

葉菊蘭上午出席觀光局「Tourism 2030 全國觀光政策發展會議」，接受媒體聯訪，針對張善政日前對她的指控，反問善政怎麼了？並說為何選舉讓一個人造謠、顛倒是非。

台灣觀光協會已發聲明嚴正駁斥，批張善政道聽塗說、造謠抹黑，已侵害台灣觀光協會及葉菊蘭的名譽，將保留法律追訴權。

葉菊蘭說，台灣觀光協會已成立63年，上週還舉辦63週年慶祝茶會，張善政當過行政院長，卻不認識觀光協會，稍微Google一下就知道，協會就是協助觀光局到世界各地推廣台灣觀光，每一張單據都要經過觀光局檢核，且協會的董事來自各方，藍綠都有，張善政惡意的批評，對協會不公平。

稍早，總統蔡英文接受聯訪時也說，張善政不做政府工作後，脫節得很厲害，台灣觀光協會本來就是接受交通部委託執行很多工作，張善政的說法和事實偏離太多。

交通部長林佳龍批評，一個當過行政院長的人竟然搞不清楚台灣觀光協會跟台灣觀光發展協會的差別，並說交通部給台灣觀光協會的補助，都有嚴謹行政程序，任何標案也要符合採購法規定，誰當會長都一樣。（編輯：葉俐緯）1081216