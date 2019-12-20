張善政砲轟蔡政府 賴清德：暖男變憤青

2020總統副總統選舉唯一一場公辦副總統候選人電視政見發表會，20日晚間在公視舉行，國民黨張善政（右2）、民進黨賴清德（中）及親民黨余湘（左2）出席，各自就發言位置。（中選會提供）中央社 108年12月20日

（中央社記者溫貴香、余祥、王承中台北20日電）2020大選副總統電視政見會今晚登場，國民黨候選人張善政批評，民進黨為了選舉只會吹噓、美化數據；民進黨候選人賴清德回應，張善政在他心目中就是暖男，但跟國民黨總統候選人韓國瑜搭配才多久，暖男有點變成憤青。

第15任總統、副總統選舉的副總統候選人電視政見發表會晚間在公視登場，由民進黨副總統候選人賴清德、國民黨副總統候選人張善政、親民黨副總統候選人余湘等3人同台發表政見。經抽籤發言順序為張善政、賴清德、余湘，每人分3輪發表政見，每輪10分鐘，共發表30分鐘。

張善政批，民進黨政府為了選舉只會吹噓、美化數據、欺騙選民，蔡總統距離人民實在太遙遠了，等於是在告訴人民「何不食肉糜」。

他說，相較蔡總統對發展台灣經濟的束手無策，韓國瑜國政顧問團已提出能夠帶領台灣邁向繁榮與均富社會的政策主張，包括推動庶民經濟希望工程、大格局拓展觀光產業、打造自由開放的經貿環境、再造台灣產業競爭優勢、健全投資環境有效解決五缺問題。

張善政還提到他的大學同學長期在高雄工作，但來不及參加畢業40年的重聚活動，因為罹患肺腺癌過世了，這不是個案，根據統計數據，台灣已經成為亞洲肺癌罹患率僅次於北韓的國家，但總統蔡英文一點都不感到愧疚，以前高喊用愛發電，但現在卻繼續增加燃煤，用人民的肺在發電，也就是用癌發電。

他指出，賴清德曾經在立法院答詢時說過「如果以空污為標準，最好的能源就是核電」，但卻堅持推動2025非核家園政策，不斷燃煤產生PM2.5及二氧化碳危害民眾健康及環境。

張善政問賴清德，身為一位醫師，看到民眾因為空污而罹癌、因PM2.5可能導致心血管疾病及失智增加，特別是多少兒童每天都在痛苦的與過敏及氣喘對抗，「於心何忍？」 非核家園政策既謀財又害命，蔡總統曾經說過一句話「解決空污是下一代的事」，根本是在推卸責任。

第15任總統副總統選舉已進入倒數階段，公辦副總統候選人電視政見發表會20日晚間在公視進行，國民黨候選人張善政（前）出席發表政見。中央社記者裴禛攝 108年12月20日

2020大選倒數，公辦副總統候選人政見發表會20日晚間在公視登場，民進黨候選人賴清德（前右）以紫色領帶搭配黑色西裝現身，平常心從容應戰。中央社記者裴禛攝 108年12月20日

賴清德表示，張善政所提的種種政見，現在已經在做，只不過張善政加碼而已；核四停擺、核一核二核三廠停役，這是前總統馬英九與前行政院長江宜樺任內的決定，這場選舉人民希望看到高格調的選舉。

賴清德說，台灣最美的風景是人，在這塊土地上，台灣人民共同創造出許多亮眼的成績。今年「瑞士世界經濟論壇」的「全球競爭力報告」，台灣在141個受評比國家，排名第12，總體經濟穩定度是全球第一，又和瑞士、德國、美國，並列全球四大超級創新國。

他說，今年在「自由之家」的世界自由度調查中，台灣不僅列為「自由國家」，得分還高於法國、義大利、美國等西方民主國家。

他表示，今年國際雜誌CEOWORLD的全球醫療照護指標評比，台灣也在81個國家中，名列第一，勝於韓國和日本，台灣的健保制度更是國際頂尖。

賴清德說，台灣的半導體產業、機械產業、農業、紡織、以及新創技術，都揚名海內外。全球每六株蝴蝶蘭，就有一株是台灣生產，就連奧運足球賽的選手運動衣都採用台灣布料、專用球也是台灣製造。

賴清德表示，張善政在他心目中就是暖男，在擔任行政院長期間，台南遇到天然災害伸出援手幫助台南，跟韓國瑜搭配才多久，暖男有點變成憤青，一把槌子在他手上，看到都是釘子。

對於賴清德稱張善政從暖男變成憤青，張善政說，「沒錯」。他指出，佩服在看到卡神楊蕙如的網軍事情還能心平氣和討論的人，他想到楊蕙如案當然生氣。去年公投案蔡政府視而不見，又把公投沒收，若民進黨能變成就事論事，努力執政的政黨，他保證很快回歸到一個暖男。（編輯：蘇龍麒）1081220