賴清德批國民黨 和平協議會犧牲台灣民主

2020大選倒數，公辦副總統候選人政見發表會20日晚間在公視登場，民進黨候選人賴清德（前右）以紫色領帶搭配黑色西裝現身，平常心從容應戰。中央社記者裴禛攝 108年12月20日

（中央社記者侯姿瑩台北20日電）民進黨副總統候選人賴清德今晚在政見發表會表示，中國武力威脅台灣、挖邦交國、滲透台灣內部，不僅改變兩岸現狀，也是亞太地區的麻煩製造者；但國民黨仍希望用和平協議解決問題，這會犧牲台灣的民主。

第15任總統、副總統選舉的副總統候選人電視政見發表會晚間在公視登場，由民進黨副總統候選人賴清德、國民黨副總統候選人張善政、親民黨副總統候選人余湘等3人同台發表政見。經抽籤發言順序為張善政、賴清德、余湘，每人分3輪發表政見，每輪10分鐘，共發表30分鐘。

賴清德在首論發表政見時表示，民主進步黨在台灣這塊土地上孕育而成，30多年來跟著台灣人民打造民主奇蹟，民進黨不敢忘記對台灣的責任。民進黨的英文簡稱是DPP，背後也代表民主（Democracy）、和平（Peace）、繁榮（Prosperity）的重大意義，這應該是國家重要的戰略計劃；他呼籲大家支持民進黨，以守護民主、追求和平、創造繁榮。

賴清德說，今年是美麗島事件40週年，民進黨在不同階段有不同使命，從打破威權、落實民主生活，到現在，面對中國打壓，要守護台灣民主。對於中國提出「一國兩制」、「九二共識」，但是香港的情勢顯示一國兩制的失敗；九二共識也不可行，中國的立場只有「中華人民共和國」，沒有表述中華民國的空間。

他說，要讓台灣成為世界的台灣，台灣人熱愛和平、希望兩岸穩定發展、印太區域和平，但是中國窮兵黷武，不僅武力威脅台灣、挖邦交國、滲透台灣內部等，中國不僅改變兩岸現狀，也是亞太地區的麻煩製造者。

他說，但國民黨仍希望用和平協議解決問題，這會犧牲台灣的民主。面對惡鄰居中國，台灣要團結。

賴清德說，他曾訪問以色列，當時以色列總理分享，和平不是靠一紙協議可以達到，必須靠國家獨立自主、結盟合作。

他表示，在蔡總統領導下，台灣不斷強化自衛能力，包括國艦國造、國機國造、進行必要軍事採購，撐住台灣主權，得到國際社會肯定。台灣也成為印太區域最值得信任的民主夥伴，並要運用第一島鏈戰略位置，阻止共產勢力擴張，取得兩岸和平。

賴清德說，除了守護台灣主權寸土不讓，蔡總統也致力經濟發展，將會持續跟美國洽簽雙邊貿易協定（BTA）、爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等，也會持續協助企業發展。

他說，政府也推動經濟轉型、產業升級創新，朝向精準醫療、精密工業、數位經濟、綠能產業發展，支持年輕人創業，不僅要獨角獸，更要百萬螞蟻雄兵。

他提出，2030年台灣可望成為智慧國家，讓智慧科技引進金融、教育、醫療、農業、工商等。另外，也會推動雙語國家，透過教育、公文雙語化等，提升國家英語力。（編輯：楊凱翔）1081220