副總統候選人政見會20日登場 賴清德：從容應對

（中央社記者溫貴香台北19日電）民進黨副總統候選人賴清德今天表示，蔡總統在首場總統政見會表現很好、氣勢如虹，國民黨總統候選人韓國瑜沒有提出政見有點可惜；對於明天副總統候選人政見會，他說，從容應對爭取國人支持，希望對2020選戰加分。

賴清德下午出席第三屆「Hit AI & Blockchain」人工智慧暨區塊鏈產業高峰會前，接受記者提問關於韓國瑜昨天在首場總統政見發表會上，質疑賴清德曾到中國大陸訪問、也見過高官、難道到過中國大陸就叫賣台嗎？賴清德說，自己是台南市長，是進行城市交流，不可同日而語。

賴清德說，韓國瑜應該誠實面對國人的質疑，拿不相關的人相提並論並不恰當；記者問國民黨稱手中握有蔡總統與中國高層會面的證據，並視為秘密武器，可能在選前將公布，賴清德說，這應該是選舉語言，如果真的有，韓國瑜應該老早就公布了，不會留到現在，昨天辯論就是很好的機會，但也沒有。

針對昨天首場總統政見會3組總統候選人表現，他表示，蔡總統表現非常好，氣勢如虹、攻守有序、台風相當穩健、內容也很好，不僅看到政績也看到前瞻的政見，更看到總統領導台灣守護民主、維護主權的決心，整體而言，對民進黨這場選舉應該可以加分，也可以幫助這場選舉贏得最後勝利。

至於韓國瑜的表現，賴清德表示，韓國瑜沒有提出政見，這個比較可惜。他說，政見會是韓國瑜大好的機會，應該拿出福國利民的政見告訴國人將帶領台灣走向何方，很可惜他放棄這個難得的機會，把多數時間用來攻擊或是表達自我的意識形態。

被問到副總統候選人政見發表會明天舉行目前準備狀況，賴清德表示，蔡總統三年來的政績與他個人對台灣的理念向國人報告，希望對整體選戰加分，讓蔡總統高票當選，民進黨立委可以過半。

賴清德表示，因為是副手壓力沒有總統候選人大，過去他曾擔任過國民大會代表、立法委員、台南市長、行政院長等職務，有很多場合可以跟國人報告，面對明天的政見發表會就是從容應對，把蔡總統的政績、理念及他對台灣未來的看法向國人報告，爭取國人支持。

此外，新黨不分區立委候選人邱毅批評蔡英文「算是女性嗎？」賴清德說，台灣人民絕對不能接受這樣的言論，把一場高格調的總統大選打成如此不堪，國人是不會同意。他呼籲，所有陣營應該要謹言慎行，不要讓國人失望。（編輯：蘇龍麒）1081219