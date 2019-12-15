誰對不起高雄 賴清德：市民用1/11選票決定

（中央社記者葉素萍台北15日電）民進黨副總統候選人賴清德今天說，到底哪個政黨對高雄比較好，哪個政黨對不起高雄，明年1月11日高雄市民應該會用最神聖的選票決定這一切，現在持續交戰、纏鬥就是吵架而已，決定權在高雄市民。

另外，總統蔡英文承諾本月31日一定通過反滲透法。但媒體報導指台灣民眾黨主席柯文哲認為，若要強行表決通過反滲透法，當年反服貿的故事（太陽花學運）不要忘記了。

賴清德回應，社會上絕大多數人擔心台灣被中國滲透、被中國統戰、甚至被中國併吞，這時候總統做出這樣的說明，他相信立法院一定會好好思考，做出最好的決定。

選戰倒數，藍綠交鋒日益激化，到底「誰對不起高雄人」，再度成為選戰熱議話題。

賴清德今天陪同民進黨台北市第6選區（大安）立委候選人謝佩芬出席反送中紀錄片座談會，他在會前受訪指出，到底哪個政黨對高雄比較好，哪個政黨對不起高雄，明年1月11日高雄市民會用最神聖的選票決定這一切。他認為，現在持續交戰、纏鬥就是吵架而已，決定權在高雄市民，高雄市民才是這個城市的主人。

另外，柯文哲近來持續針對前高雄市長陳菊任內舉債問題開火。

賴清德說，他也很意外，因為這個議題已經出現過許多次，陳菊團隊也已說明很多次，他相信經由陳菊團隊進一步說明，應該有助於高雄市民的了解；若高雄市民可以了解，這些對過去市府團隊的攻擊，自然無法產生效果，「高雄市民是很聰明的，應該不會受到這些攻擊影響」。

內政部政務次長陳宗彥昨天出席活動時，對有關政黨票發言引發爭議，陳宗彥上午為此澄清道歉，賴清德今天同樣被媒體追問，是否也曾說過政黨票不要投小黨，他則說，自己並未講說不要投小黨，沒有特別指名小黨，也沒有特別指名哪一個政黨。（編輯：楊凱翔）1081215