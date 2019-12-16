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波特王事件 賴清德：用選票捍衛台灣民主

最新更新：2019/12/16 12:46
民進黨副總統候選人賴清德（中）16日在高雄輔選，接受媒體聯訪時就「波特王事件」表示，這凸顯專制的中國與台灣民主制度的不同，籲請大家明年1月11日用選票捍衛台灣的民主。圖左為爭取連任的民進黨立委參選人許智傑。中央社記者董俊志攝　108年12月16日
民進黨副總統候選人賴清德（中）16日在高雄輔選，接受媒體聯訪時就「波特王事件」表示，這凸顯專制的中國與台灣民主制度的不同，籲請大家明年1月11日用選票捍衛台灣的民主。圖左為爭取連任的民進黨立委參選人許智傑。中央社記者董俊志攝　108年12月16日

（中央社記者程啟峰高雄16日電）針對「波特王事件」，民進黨副總統候選人賴清德今天表示，這凸顯專制的中國大陸與台灣民主制度的不同，籲請大家明年1月11日用選票捍衛台灣的民主。

總統蔡英文日前與Youtuber波特王合作拍片，遭中國合作方認為「不當言行」並揚言解約。

賴清德上午陪同民進黨立委參選人許智傑參拜鳳山區鎮南宮，賴清德接受媒體聯訪說，這個就是在共產專制底下中國的情況跟民主制度下的台灣截然不同，「應該讓我們看得更清楚這場選舉的重要性，敬請大家一定要用選票捍衛台灣主權，維護台灣的民主」，如此年輕人才有言論的自由，才有發展空間，台灣也才有未來。

國民黨不分區立委參選人陳以信指稱賴清德曾與中國國台辦主任會面，沒有資格批評國民黨不分區立委參選人吳斯懷。賴清德對此表示，「他可能誤會了，我沒有」。

賴清德進一步指出，其實不管哪一名民進黨人士前往中國的時候，都能夠代表台灣的立場並維持台灣的尊嚴。而國民黨人士前往中國的時候，不但沒有辦法如此，還損害台灣的主權意志，這是截然不同的。

另外，國民黨總統候選人韓國瑜表示，外縣市民眾不應參加「1221Wecare台灣大遊行」，賴清德表示，「不足取」；當天他另有行程不會參加遊行。

至於高雄的選情，賴清德與許智傑異口同聲表示，「我們有信心、要小心、繼續拚、戰戰兢兢」。

賴清德上午陪同許智傑至鎮南宮參拜，並致贈許智傑鳳梨、菜頭、包子、粽子等，祝賀他高票當選，現場「凍蒜」聲不斷，場面熱烈。賴清德隨後陪同許智傑參拜鳳山區龍成宮，中午並在許智傑競選總部與農會幹部座談。（編輯：黃世雅）1081216

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