波特王公開中國廠商合約 澄清一開始就沒跪下過

影片來源：波特王 Potter King YouTube頻道

（中央社記者楊思瑞高雄18日電）YouTuber波特王日前與總統蔡英文拍片遭中國打壓。合夥人聚暘新媒體執行長Mars今天在臉書公開合約指出，「不會因為是商人就出賣自己的靈魂，從一開始就沒跪下過」。

總統蔡英文日前與YouTuber波特王合作拍片，影片創下高流量點閱。波特王曾在臉書指出，中國合作方要求不能出現總統，同時擁有100多萬粉絲的微博帳號被擅改密碼，如果不能稱元首為總統，這筆錢不賺也罷。

合夥人聚暘新媒體整合行銷公司執行長Mars今天在臉書「Mars火星叔叔」上公開與中國廠商合約內容。Mars指出，礙於保密條款不能公開太多，不過一開始對方寫上中國台灣，公司退回強力要求改成R.O.C（Republic of China,中華民國的英文縮寫），並明確寫上合作區域為中國大陸地區不含台灣。

Mars指出，會這樣強調，就是怕對方到時候硬凹說台灣就是中國的一部分；也明確讓對方知道，台灣不在中國大陸統治範圍內。「誰的合約敢寫自己R.O.C與台灣的？不好意思就是我們！」

Mars指出，大家或許不知道，當初撩妹興起的時候一片人都在拍，「甚至在春晚也直接用我們的原創撩妹梗」。有需要才有生意，當時是誰更需要誰，其實有邏輯都可以思考出來。

Mars進一步透露，當初撩妹在對岸紅到爆的時候，一堆超知名大流量節目邀請波特王去上節目，但公司拒絕的原因是當時節目都要寫上「中國台灣」。如果在那時就跪下去上節目的話，現在微博粉絲應該是幾百萬起跳。

Mars強調，「我們本就是商人，但不代表會出賣自己的靈魂」，因為很清楚知道底線在哪裡，從一開始就沒跪下過。（編輯：洪學廣）1081218