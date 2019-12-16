波特王拍片遭中國打壓 聚暘：挺誰非焦點 就是挺民主

（中央社記者王淑芬高雄16日電）網紅Youtuber波特王和蔡總統合作拍片遭中國合作對象解約，聚暘公司執行長Mars今天出面表示，可能退出中國市場，但也呼籲外界不要把焦點放在要挺誰，「我們要挺的就是民主」。

以「撩妹」影片走紅的網紅波特王，日前和總統蔡英文合拍影片，但是昨晚他透過臉書表示遭中國打壓引發解約風波。今天和波特王合作的聚暘新媒體國際股份有限公司執行長Mars與經理吳深得在高雄公司出面說明。

針對整起事件，綽號「火星叔叔」的Mars說，昨天在臉書講的很清楚，因為跟總統有合作的一些影片，裡面提到「總統」兩字，中國的新媒體合作資安公司第一時間被要求平台下架讓他們很不舒服，因為是命令的口氣，再者因為「總統」兩字不能出現，「這個在我受的教育的認知裡面是沒有出現過」。

有關平台下架及解約一事，Mars說，他們的要求是下架、刪掉整個影片，所有平台都要刪掉，目前損失大概新台幣幾百萬，這是每個月都會有的商案。至於會影響多少觀看訂閱人數？Mars表示，這就不去揣測，「台灣是自由民主，喜歡我就喜歡我，不喜歡就不喜歡」。

談到第一時間微博無法登入，Mars說，有詢問對方，但對方要求提供密碼但他們提供不出來了，應該是被登出了，而且密碼被改掉。媒體追問「是否恐被迫放棄中國市場」，他說「算是」。

YouTuber波特王與總統蔡英文拍片遭中國打壓。聚暘新媒體執行長Mars（圖）16日受訪表示，放棄中國市場恐造成數百萬元損失，聲明尊重對方決定，但「我們要挺的就是民主」。中央社記者王淑芬攝 108年12月16日

被問到昨天第一時間看到相關訊息要被刪除，以及平台無法進入的感覺如何？Mars欸了一口氣說，經聯絡波特王兩人約1分鐘做了解約決定。

對於蔡總統及國民黨總統候選人韓國瑜都在第一時間表態力挺一事；而且波特王在5月還擔任過高雄市的觀光代言人。Mars也盼大家不要把焦點放在要挺誰，他表示就是「挺民主」；民主在台灣非常容易取得，可是在其它國家非常不容易取得的，呼籲大家能正視。

他說，民主不是像空氣一樣簡單，是很多人用生命、時間，甚至靈魂換來，現在我們享受民主，籲大家支持民主。他強調，「不要說我要挺誰，要說我要挺我們的城市、我們的國家，這是每個台灣人要做的事」。

至於對此事件的看法，吳深得說，尊重不同地區、不同制度，「希望在自己的土地上的創作自由也能夠被尊重」是做出這個決定最主要的核心想法。

有關蔡總統方面提出合作計畫，吳深得說，大約是11月，當時公司內部有討論過，也認為是對高雄在在地青年就業的激勵；了解總統也要知道新的資訊跟訊息，並知道高雄有一家新媒體公司，所以之後就體驗新媒體的操作。

波特王今天沒有出席記者會。談到波特王的心情？Mars只簡短表示，他現在在休假中，請了一個長假沉澱，是之前就請的假。（編輯：孫承武）1081216