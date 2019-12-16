波特王遭中方打壓 柯文哲稱中國大陸應反省

（中央社記者梁珮綺台北16日電）對於YouTuber波特王日前與總統蔡英文拍片遭中方打壓，台北市長柯文哲今天說，中國大陸對台灣是無所不用其極的打壓，認為台灣與中國大陸同文同種，卻一直靠向美國，是中國大陸要反省之處。

柯文哲上午出席南港生技產業聚落BOT案「台北生技園區」正式開工記者會，接受媒體訪問時，做上述表示。

波特王日前與蔡總統合拍片，不過，波特王在臉書貼文指出，中國合作方要求不能出現總統，若不能稱元首為總統，這筆錢不賺也罷。

對此，柯文哲說，「大陸對台灣就是無所不用其極的打壓」，認為中國大陸在每個地方都封殺，不能讓台灣更靠近中國，應反省為何台灣與中國大陸同文同種，台灣卻一直往美國靠過去。

另外，柯文哲多次批評總統府秘書長陳菊在高雄市長任內舉債過高，甚至指是國民黨總統候選人韓國瑜「落跑」之故。行政院長蘇貞昌認為，不該因選舉到了就抹黑、扭曲五星市長；蔡總統也說，陳菊在高雄市長任內，政績有目共睹。

柯文哲回應，這些話語不是選舉語言，而是希望陳菊出面說清楚、講明白，「債務怎麼形成的？用到哪裡去？現在利息是多少？當時還債計畫、自償性怎麼寫，這些債務對目前高雄市政有什麼影響」，強調當事人出面說明就好。

他說，民進黨去年在高雄慘敗，還是要誠實面對問題，「不喜歡民進黨這種當鴕鳥的戰術」。

面對媒體詢問是否為衝高政黨票才砲打民進黨時，柯文哲僅說，「是就是，不是就不是，是非對錯有一定標準」。

至於是否利用藍綠矛盾作為槓桿以獲政治紅利，柯文哲說，「幹得好本來就沒有第三勢力空間，就是幹不好啊」。他並表示，「小英當選，台灣要贏」這句話翻成台語，就會是「小英凍蒜，台灣會凝（指心情上鬱結、懊惱）」。

柯文哲說，民進黨自認總統大選勝券在握，所以下一步是達成國會席次單獨過半，不過，他要提醒台灣人民，民進黨過去一年來除了網軍攻勢變凌厲外，執政上未有改變。

他說，2008年以來，民進黨有兩次全面執政，過程中卻看到「權力使人腐化，絕對權力使人絕對腐化」，沒有看到任何進步。

關於民眾黨黨員謝俊州替國民黨立委參選人陳明義站台且助講，柯文哲說，內部已開會討論，將訂定一個規則，若黨員會使用到政黨資源、穿黨的背心助選，必須經過黨中央授權與同意。（編輯：張銘坤）1081216