波特王遭中方打壓 韓國瑜：這是不對的

（中央社記者王承中台北15日電）Youtuber波特王日前與總統蔡英文拍片遭中方打壓，國民黨總統候選人韓國瑜今天表示，他覺得這是不對的，並表示抗議，支持波特王。他認為兩岸之間的互動，大家和平交流、交往，「政治歸政治，經濟歸經濟」。

蔡總統日前與Youtuber波特王合作拍片，2天影片就創下高流量點閱；波特王臉書今天說中國合作方要求不能出現總統，同時擁有100多萬粉絲的微博帳號被擅改密碼，如不能稱元首為總統，這筆錢不賺也罷。

韓國瑜今天晚間與高雄市副市長李四川在臉書直播時表示，「政治歸政治，經濟歸經濟」，如果波特王因為採訪蔡總統，而使經濟受到損失，他要呼籲大陸廠商千萬不要這樣做。

他指出，兩岸之間的互動，大家和平交流、交往，大陸廠商不要懲罰性的懲罰波特王，他覺得這是不對的，「我抗議，我要站在支持波特王的立場」。

對於愛情摩天輪，李四川指出，目前碰到的問題是交通部一直不簽土地協議書，讓愛情摩天輪的計劃書無法往下走，一直卡。

韓國瑜表示，目前已有30幾個團隊加入愛情摩天輪的案子，最少7個國家已經提案，其中包含倫敦之眼的團隊，過去行政院副院長陳其邁表明行政院不會刁難，但現在交通部卻擺明刁難，不停的在卡高雄，希望交通部長林佳龍請睜大眼睛，不要刁難高雄。（編輯：林治平）1081215