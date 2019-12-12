愛情摩天輪招商延誤 交通部航港局駁斥卡韓

（中央社記者王淑芬高雄12日電）高市經發局今天質疑，愛情摩天輪構想吸引很多國內外投資者，但因交通部至今未同意簽訂三方開發協議書，導致原擬12月招標延誤，籲中央勿政治操作，但航港局駁斥「卡韓」說法。

交通部航港局副局長陳賓權告訴中央社記者，希望土地開發公司及港務公司提出的開發計畫要有相關愛情摩天輪的開發內容，讓航港局了解開發效益，航港局樂見投資計畫，聲明沒有「卡韓」的問題。

高雄市長韓國瑜8月底出席愛情摩天輪招商說明會時，曾表示順利的話，預計12月公告招商。市府經發局長伏和中、都發局長林裕益、高雄港區土地開發公司總經理洪東煒等人今天召開記者會說明愛情摩天輪辦理進度。

伏和中指出，市府9月初在高雄港區土地開發公司董事會提案，將愛情摩天輪開發案正式納入港區招商。目前愛情摩天輪提案有來自法國等7家投資業者，廠商看上愛河出海口一帶舊港區碼頭範圍開發基地，多功能經貿園區計畫的「特定文化休閒專用區」第20工區土地。

他指出，市府6月與交通部航港局、台灣港務公司完成開發協調，但是交通部至今仍未同意簽訂三方土地開發協議書。

林裕益指出，高雄港區碼頭占地32.4公頃，是高雄市、港市合資成立的高雄港區土開公司經營範圍，目前開發面積不到3%，呼籲加速開發計畫，勿因為政治操作影響港區發展。

林裕益指出，土地開發協議書在6月達成共識，如今又延遲近半年，質疑是不是「逢韓必卡」，促交通部儘快同意。（編輯：洪學廣）1081212