與總統拍片遭中方打壓 波特王：寧損失也不下跪

影片來源：波特王 Potter King YouTube頻道

（中央社記者王淑芬、葉素萍高雄15日電）總統蔡英文日前與Youtuber波特王合作拍片，2天影片就創下高流量點閱；波特王臉書今天說中國合作方要求不能出現總統，同時微博一百多萬帳號密碼被擅改，如不能稱元首為總統，這筆錢不賺也罷。

網紅「波特王」在臉書FB的留言指出，之前已和中國新媒體合作就和他們說過不要干涉創作內容，而今天他們不只干涉，還過頭了。他們的重點放在「總統」兩個字都不能出現，「看到這裡我跟Mars他們討論後完全沒辦法接受，真的太扯了」。

波特王臉書還說，「然後我微博大概一百多萬人，帳號都是我們自己經營的，直接被他們改密碼端走，現在登入不進去了」。

波特王指出，「如果要我們不能稱呼自己國家的元首為『總統』，這筆錢我們不賺也罷」。

文末還提到，「這每個月損失雖然不小，但我們真的跪不下去」。

波特王是聚暘行銷總監，這家公司位在高雄。

總統府發言人丁允恭表示，會進一步了解情形。蔡總統前往波特王公司是關心高雄在地新媒體公司的發展情形，也了解年輕人在高雄從事影像創作的環境。在台灣創作影片，稱呼台灣總統不但是很正常的事情，更是台灣民主自由的展現。這也是蔡總統就任以來，一直堅持守護的價值。（編輯：李亨山）1081215