更多編輯台推薦新聞：
影片／海龜背感測器 大幅提升海水溫度長期預測精確度
科技

影片／海龜背感測器 大幅提升海水溫度長期預測精確度

2019台灣設計100 中央社文化+雙週報入選
文化

2019台灣設計100 中央社文化+雙週報入選

雙子座流星雨達最大期 桃園以南看到機率高
生活

雙子座流星雨達最大期 桃園以南看到機率高

專題／返校真實上演 美麗島被關押刑求最慘教師紀萬生
政治

專題／返校真實上演 美麗島被關押刑求最慘教師紀萬生

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

與總統拍片遭中方打壓 波特王：寧損失也不下跪

最新更新：2019/12/15 22:50
影片來源：波特王 Potter King YouTube頻道

（中央社記者王淑芬、葉素萍高雄15日電）總統蔡英文日前與Youtuber波特王合作拍片，2天影片就創下高流量點閱；波特王臉書今天說中國合作方要求不能出現總統，同時微博一百多萬帳號密碼被擅改，如不能稱元首為總統，這筆錢不賺也罷。

網紅「波特王」在臉書FB的留言指出，之前已和中國新媒體合作就和他們說過不要干涉創作內容，而今天他們不只干涉，還過頭了。他們的重點放在「總統」兩個字都不能出現，「看到這裡我跟Mars他們討論後完全沒辦法接受，真的太扯了」。

波特王臉書還說，「然後我微博大概一百多萬人，帳號都是我們自己經營的，直接被他們改密碼端走，現在登入不進去了」。

波特王指出，「如果要我們不能稱呼自己國家的元首為『總統』，這筆錢我們不賺也罷」。

文末還提到，「這每個月損失雖然不小，但我們真的跪不下去」。

波特王是聚暘行銷總監，這家公司位在高雄。

總統府發言人丁允恭表示，會進一步了解情形。蔡總統前往波特王公司是關心高雄在地新媒體公司的發展情形，也了解年輕人在高雄從事影像創作的環境。在台灣創作影片，稱呼台灣總統不但是很正常的事情，更是台灣民主自由的展現。這也是蔡總統就任以來，一直堅持守護的價值。（編輯：李亨山）1081215

延伸閱讀
台灣面對中國打壓 葛胥曼：維持強健民主最重要公民活動自由度調查 台灣列亞洲唯一開放國家以香港為借鏡 楊甦棣：台人認知中國不可信任美智庫現場民調 38%認為中國可能武力犯台影／蔡總統同框波特王 體驗網路流行梗
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報