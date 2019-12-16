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波特王拍片遭中國打壓 蔡總統：台灣社會難接受[影]

最新更新：2019/12/16 12:00
影片來源：中央社

（中央社記者汪淑芬台北16日電）YouTuber波特王日前與總統蔡英文拍片遭中國打壓。蔡總統今天接受媒體聯訪，除表達遺憾外，也說這是台灣社會難以接受的事情。

蔡總統日前與YouTuber波特王合作拍片，2天影片就創下高流量點閱；波特王昨天在臉書說中國合作方要求不能出現總統，同時擁有100多萬粉絲的微博帳號被擅改密碼，如不能稱元首為總統，這筆錢不賺也罷。

蔡總統上午出席觀光局「Tourism 2030 全國觀光政策發展會議」，接受媒體聯訪時，談到波特王被中國打壓的事件。

蔡總統說，她對整個事件非常遺憾，台灣社會難以接受，她只是了解新媒體公司在高雄發展的情況，了解年輕人從事創作的工作，台灣是自由的社會，大家都可以自由創作，稱總統也是很自然平常的事，甚至連總統都可撩一下。

蔡總統也說，這段時間累積這麼多事件，在中國確實沒有政治歸政治、經濟歸經濟，從這件事情證明，只有確保我們的民主、國家安全，才有經濟跟創作各方面的自由。（編輯：葉俐緯）1081216

影片來源：波特王 Potter King YouTube頻道
YouTuber波特王日前與總統蔡英文拍片遭中國打壓。蔡總統（圖）16日受訪表示，這是台灣社會難以接受的事，在中國確實沒有政治歸政治、經濟歸經濟，從這件事情證明，只有確保我們的民主、國家安全，才有經濟跟創作各方面的自由。中央社記者王飛華攝　108年12月16日
YouTuber波特王日前與總統蔡英文拍片遭中國打壓。蔡總統（圖）16日受訪表示，這是台灣社會難以接受的事，在中國確實沒有政治歸政治、經濟歸經濟，從這件事情證明，只有確保我們的民主、國家安全，才有經濟跟創作各方面的自由。中央社記者王飛華攝　108年12月16日
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