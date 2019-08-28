總統：不刻意挑釁中國 也不對中國企圖天真無知

（中央社記者葉素萍台北28日電）總統蔡英文今天透過錄影在「美國退伍軍團協會」年度全國大會發表談話；她說，隔著台灣海峽，面對一個散播假消息挑撥分化的強權，「我們絕不會刻意挑釁中國，但也不至於對中國的企圖天真無知」。

總統府今天發布新聞稿指出，蔡總統於美東時間8月27日下午（台北時間8月28日凌晨）以錄影方式在美國退伍軍團協會（American Legion）第101屆年度全國大會上，發表重要談話。

這屆年會於美國印第安納州首府印第安納波利斯市的協會總部舉行，並邀請包括台灣、英國、加拿大、韓國等國際友人致歡迎詞。與會貴賓包括美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、美國退伍軍團協會總會長賴斯塔德（Brett P. Reistad）及國軍退除役官兵輔導委員會副主任委員李文忠等。

蔡總統提到，美國退伍軍團協會守護全球自由整整一世紀，她雖然無法親自參與這個百年盛會，但表達由衷祝賀之意。

她表示，確保亞太地區和平穩定的最好方式，就是維護台美如今享有的堅實關係，共同堅定捍衛自由民主。

總統說，「隔著台灣海峽，我們面對一個利用新科技，不是為了創造更大福祉，而是在自由開放社會散播假消息挑撥分化的強權」、「只要我在位一天，台灣絕對不會向壓力屈服」，但這個挑戰台灣無法獨自面對，需要全球理念相同國家的支持。

蔡總統也提到，最新的軍售案代表台灣的國軍官兵很快就能駕駛M1A2坦克保衛海岸，並飛馳F-16V戰機捍衛領空；她說，採購軍備不是為了要引發衝突，而是「實力才能讓霸權有所忌憚」。

她說，面對中國戰機跨越台海中線並穿越台灣的領空，「情勢不容我們對其意圖抱持天真」，沒有準備好保護自己，就無法阻止侵略。台灣必須清楚展現堅定捍衛自由、民主和生活方式的決心。

蔡總統說，美國退伍軍團協會所代表的成員都清楚，在世界各地不斷有前人為捍衛自由和民主前仆後繼，必須時時警惕，自由絕對不會自己從天而降的；感念過去犧牲的最佳方式，就是在不妥協核心信念下，盡所能避免衝突。

蔡總統表示，身為中華民國台灣總統，她要告訴與會者，「我們的目標是一致的，我們絕不會尋求和中國發生衝突，但請中國尊重我們的民主制度」，台灣絕不會刻意挑釁中國，但也不至於對中國的企圖天真無知；台灣將繼續與美國以及全球其他理念相同的國家攜手合作，確保區域數十年來享有的和平得以存續下去。（編輯：李信寬）1080828