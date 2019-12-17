更多編輯台推薦新聞：
2020夏至日環食在嘉義市 潘文忠：錯過再等200年
生活

2020夏至日環食在嘉義市 潘文忠：錯過再等200年

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要
互動專題

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要

2024奧運改變巴黎周邊地景 旅人漫步近距離觀察城市新貌
文化

2024奧運改變巴黎周邊地景 旅人漫步近距離觀察城市新貌

選情分析／中台灣世代之戰 投票率左右勝負
政治

選情分析／中台灣世代之戰 投票率左右勝負

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
新聞專題
波特王與總統拍片遭中方打壓
Youtuber波特王日前與蔡總統合拍片，不過，波特王15日在臉書貼文指出，中國合作方要求不能出現總統，若不能稱元首為總統，這筆錢不賺也罷。（圖取自波特王Youtube網頁）
波特王與總統拍片遭中方打壓
新聞專題
波特王與總統拍片遭中方打壓5/9

波特王與蔡總統拍片 兩岸網友臉書微博開戰場

最新更新：2019/12/17 08:52

（中央社記者翟思嘉上海17日電）Youtuber波特王因與總統蔡英文合拍影片，與中國合作商解除合作，兩岸網友在網路各自發動留言攻擊，波特王的微博與合作商金主、也是網紅的Papi醬臉書，都充滿煙硝味。

總統蔡英文日前與Youtuber波特王合作拍片。波特王15日在臉書表示，中國合作企業徐州自由自在網絡科技有限公司（papitube）要求不能出現「總統」，他認為這筆錢不賺也罷，雙方因此解約。

事後，有網友翻查出papitube的幕後金主就是中國網紅Papi醬，因此紛紛到Papi醬的臉書上留言稱，「已經退讚退追蹤」、「唯一支持波特王」。也有網友諷刺連寫數遍「台灣總統」，問「心臟還受得了嗎？」

另一方面，雖然波特王表示，自己的微博帳號被合作夥伴偷改密碼盜走，但其微博仍持續湧入中國網友的謾罵，多數網友依舊視中國市場為唯一籌碼，部分中國網友則情緒非常激動，用詞汙穢。

有中國網友說「這人是打算利用這件事情好好在灣灣炒作一把」、「賺人民幣之前請麻煩搞清楚對岸14億人民的底線在哪裡」、「不真心支持一個中國就別來大陸發展」、「滾回你的『國家』別來大陸圈錢啊？」

還有中國網友除諷刺台灣「井蛙」，還說「台灣的格局真的好小啊，小到讓我吃驚，就這麼一個小博主就能採訪地區領導人…你要換任何一個大國，非大電視台當家主持人是約不下來的吧，而且一定是在非常正式的場合，而不是透露出一股綜藝氣息的布景裡。」（編輯：邱國強）1081217

延伸閱讀
波特王拍片遭中國打壓 蔡總統：台灣社會難接受[影]波特王拍片遭中國打壓 聚暘：挺誰非焦點 就是挺民主與總統拍片遭中方打壓 波特王：寧損失也不下跪

地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報