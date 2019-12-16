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波特王與總統拍片遭中方打壓
Youtuber波特王日前與蔡總統合拍片，不過，波特王15日在臉書貼文指出，中國合作方要求不能出現總統，若不能稱元首為總統，這筆錢不賺也罷。（圖取自波特王Youtube網頁）
波特王與總統拍片遭中方打壓
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波特王與總統拍片遭中方打壓5/8

波特王遭中國打壓 蘇貞昌：代表台灣民主可貴

最新更新：2019/12/16 21:16
YouTuber波特王與總統蔡英文合體拍片遭中國打壓，行政院長蘇貞昌（右）16日晚間受訪表示，波特王連講中性的語言都不被允許，顯示民主自由開放的台灣是多麼可貴，人民更要用選票守護台灣。中央社記者黃旭昇新北市攝　108年12月16日
YouTuber波特王與總統蔡英文合體拍片遭中國打壓，行政院長蘇貞昌（右）16日晚間受訪表示，波特王連講中性的語言都不被允許，顯示民主自由開放的台灣是多麼可貴，人民更要用選票守護台灣。中央社記者黃旭昇新北市攝　108年12月16日

（中央社記者黃旭昇新北16日電）YouTuber波特王日前與總統蔡英文拍片遭中國打壓，行政院長蘇貞昌今天晚上接受媒體聯訪表示，這代表民主自由開放的台灣多麼可貴，人民更要以選票守護台灣。

蘇貞昌今天晚上到新北市汐止區為黨籍立委參選人賴品妤助選，賴品妤表示，希望給新人機會，她會積極打通汐止交通問題的瓶頸。

YouTuber波特王昨天在臉書說中國合作方要求不能出現總統等議題，蘇貞昌助選前接受媒體聯訪表示，波特王的中性語言都不被允許，顯示民主自由開放的台灣是多麼可貴，人民更要用選票守護台灣。

另外，關於國民黨總統候選人韓國瑜批評愛情摩天輪是交通部卡高雄市府，蘇貞昌指出，重大建設應有詳細計畫，不是計畫空洞，只會批評，這樣不是負責任的市長，更遑論總統候選人。

蘇貞昌也提到，擔任行政院長是很重的擔子，自己為了助選而生病，總統蔡英文要他休息，但他依舊繼續打拚，所幸鄉親的關心能讓他病情舒緩。

蘇貞昌並細數自己行政院長任內解決非洲豬瘟等政績，是會做事的政府，也力讚蔡總統領導有方，行政院嚴格把關。（編輯：洪學廣）1081216

行政院長蘇貞昌（左）16日晚間到新北市汐止區，為民進黨籍立委參選人賴品妤（右）助選，呼籲大家支持年輕人。中央社記者黃旭昇新北市攝　108年12月16日
行政院長蘇貞昌（左）16日晚間到新北市汐止區，為民進黨籍立委參選人賴品妤（右）助選，呼籲大家支持年輕人。中央社記者黃旭昇新北市攝　108年12月16日
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