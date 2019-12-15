陳以信指見過國台辦主任 賴清德：說謊轉移焦點

（中央社記者葉素萍、王揚宇、王承中台北15日電）民進黨副總統候選人賴清德辦公室今天指出，中國國民黨不分區立委參選人陳以信誣稱賴清德曾與中國國台辦主任會見，沒有資格批評吳斯懷，這種只想轉移焦點，甚至不惜說謊的做法，無法挽回人民信賴。

陳以信今天在2020大選國會政黨辯論會交叉詰問階段，回答民進黨代表提問不分區名單相關問題時指出，「今天你們批吳斯懷、葉毓蘭，這都不是單一事件」，民進黨還批國民黨總統候選人韓國瑜進中聯辦、批吳斯懷聽中國國家主席習近平講話，還用王立強這個假共諜案要來強推反滲透法草案，這就是民進黨在選舉裡面的抹紅三部曲，「韓國瑜進中聯辦又怎樣，馬英九還見過習近平，民進黨陳菊、謝長廷、賴清德不都見過大陸國台辦主任，請問你們為何不去罵民進黨」。

賴清德辦公室晚間透過聲明指出，國民黨提名的不分區立委候選人吳斯懷成為台灣社會重大爭議，並不在於吳斯懷是否去過中國，而是身為一個軍人，卻在公開場合向中國的國歌致敬；在中國的節目上公開支持解放軍在南海設立防空識別區，破壞區域穩定與國家利益；甚至在香港出席一國兩制論壇時，批評自己國家的民主，這樣的作為不但自失武德，更讓人不得不懷疑其對國家的忠誠。而這樣的人被提名為代表政黨價值的不分區代表，當然會引發社會的憤怒。

賴清德辦公室表示，國民黨此刻應該認真傾聽國民的聲音，回應人民對於其不分區安排的疑懼，諸如陳以信這種只想轉移焦點，甚至不惜說謊的做法，無法挽回人民的信賴。

賴清德辦公室強調，賴清德不曾與中國國台辦主任會見，而民進黨的重要公職，如當年的高雄市長陳菊等，在對中國的交流中，不僅未曾有過類似吳斯懷之流的言行，相反地更能堅持台灣人民、國家的基本立場，這點見諸當時所有媒體報導。

陳以信告訴中央社記者，陳菊、謝長廷確實都曾見過中國大陸國台辦主任，賴清德則是見過上海市長，他今天稱賴清德見過國台辦主任，確實是他口誤。

不過，陳以信指出，他今天在辯論中也提到，因為總統蔡英文任用自稱是務實台獨工作者的賴清德擔任國家的備位元首，他詢問民進黨的代表，蔡總統究竟是否要台獨，但都未獲回應，那是否應由賴清德來回答。（編輯：楊凱翔）1081215