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總統大選副手政見會
2020總統大選副總統候選人電視政見發表會12月20日晚間在公視登場，國民黨候選人張善政、民進黨候選人賴清德及親民黨候選人余湘，3人同場談政見。
總統大選副手政見會
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總統大選副手政見會2/3

副總統政見發表會 張善政提十大數位行動計畫

最新更新：2019/12/20 19:35
第15任總統副總統選舉已進入倒數階段，公辦副總統候選人電視政見發表會20日晚間在公視進行，國民黨候選人張善政（前）出席發表政見。中央社記者裴禛攝　108年12月20日
第15任總統副總統選舉已進入倒數階段，公辦副總統候選人電視政見發表會20日晚間在公視進行，國民黨候選人張善政（前）出席發表政見。中央社記者裴禛攝　108年12月20日

（中央社記者王承中台北20日電）2020副總統電視政見發表會今天登場，國民黨候選人張善政表示，他跟國民黨總統候選人韓國瑜提出十大數位行動計畫，成立直屬行政院的數位創新委員會，布建普及先進的數位基礎政策，全面推廣數位教育。

第15任總統、副總統選舉的副總統候選人電視政見發表會晚間在公視登場，由民進黨副總統候選人賴清德、國民黨副總統候選人張善政、親民黨副總統候選人余湘等3人同台發表政見。經抽籤發言順序為張善政、賴清德、余湘，每人分3輪發表政見，每輪10分鐘，每人共發表30分鐘政見。

張善政在第一階段時表示，民進黨政府偏差的數位創業政策將年輕人趕到海外，他跟國民黨總統候選人韓國瑜提出十大數位行動計畫，跟過去十大建設前後呼應，分別是成立直屬行政院的數位創新委員會，布建普及先進的數位基礎政策，全面推廣數位教育，並結合社會科技，發展數位文化，以及發展智慧城鄉。（編輯：林淑媛）1081220

2020總統副總統選舉唯一一場公辦副總統候選人電視政見發表會，20日晚間在公視舉行，國民黨張善政（右2）、民進黨賴清德（中）及親民黨余湘（左2）出席，各自就發言位置。（中選會提供）中央社　108年12月20日
2020總統副總統選舉唯一一場公辦副總統候選人電視政見發表會，20日晚間在公視舉行，國民黨張善政（右2）、民進黨賴清德（中）及親民黨余湘（左2）出席，各自就發言位置。（中選會提供）中央社　108年12月20日
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地機族
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