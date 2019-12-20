余湘倡多黨政治 籲不分區席次分配門檻降為3%

（中央社記者郭建伸、游凱翔台北20日電）親民黨副總統候選人余湘今天在電視政見會，提出包括重新檢討軍公教年改等親民黨十大政見，並呼籲政黨票分配不分區立委席次門檻，應從5%降為3%，政黨補助款門檻從3%降到1.5%。

第15任總統、副總統選舉的副總統候選人電視政見發表會晚間在公視登場，由民進黨副總統候選人賴清德、國民黨副總統候選人張善政、親民黨副總統候選人余湘等3人同台發表政見。經抽籤發言順序為張善政、賴清德、余湘，每人分3輪發表政見，每輪10分鐘，共發表30分鐘。

余湘在第二輪政見發表時說，兩大政黨心中似乎只剩下選舉，選舉已經不是民主活動，而是一個充滿負面能量的產業。

余湘說，終結藍綠惡鬥必須打破政黨壟斷，「不要只有藍跟綠，五彩繽紛是另外一個嶄新的開始。」

余湘以2016年的選舉結果為例，不分區立委分配的政黨票門檻若降為3%，立法院將多出1個黨團，達到5個黨團共同推動法案；政黨補助款發放標準若從3%降到1.5%，將有9個政黨收到補助款，會多出4個小黨受惠。

余湘指出，降到1.5%發放的政黨補助款，4年只會多出2億元，但卡神楊蕙如得到的政黨補助款及標案經費，就足以推動國家邁向進步的多黨政治，期待2020年是中華民國多黨政治元年。

余湘說，「請端出政見」是選舉活動的通關密碼，理性的選民必然會要求候選人端出政見。她說，要將成年的標準回歸一致，民法將下修至18歲，推動實質參與與陪審制度，讓18歲可服兵役、考駕照及行使公投權，並負完全刑事責任。

余湘指出，將推動國民義務教育向下延伸至幼稚園小、中、大班，並保障勞工權益且維持一例一休，但調整異業立法，要在堅持中有彈性、有原則。

她表示，將重新檢討軍公教年改，並照顧貧困的榮民、老農等，並將設立隸屬於行政院的新住民委員會，協助新住民融入社會及就業、教育；另外將設立青年及銀髮社會住宅，落實居住正義。

余湘指出，將設立隸屬於行政院的新住民委員會，協助新住民融入社會及就業、教育；另外將設立青年及銀髮社會住宅，落實居住正義。

她表示，將制定專法並建立台商海外聚落、鼓勵新創研發，並簽署跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、區域全面經濟夥伴協定（RCEP）等經濟協議；最後一項政見，則是推動自主安樂死立法，因為這是最不政治，但最接近生命真理的法案。

余湘指出，如果不能離開極端的統獨思維，歷史將會不斷重演，如何對抗兩大政黨的操弄，唯一的武器是手中的選票，用選票傳遞訊息給兩大傲慢的政黨，並表達對多黨政治的渴望。（編輯：蘇龍麒）1081220