賴清德張善政前院長政策交鋒 余湘訴求多黨取代藍綠

2020總統副總統選舉唯一一場公辦副總統候選人電視政見發表會，20日晚間在公視舉行，國民黨張善政（右2）、民進黨賴清德（中）及親民黨余湘（左2）出席，各自就發言位置。（中選會提供）中央社 108年12月20日

（中央社記者余祥、溫貴香、侯姿瑩、游凱翔台北20日電）2020總統選舉副總統政見會今天登場，兩位前行政院長、民進黨賴清德、國民黨張善政同場交鋒，雖有火花，但也訴諸感性；余湘有備而來，除砲轟藍綠外，並提出多項政見，爭取選民支持。

張善政擔任韓國瑜副手後，批評蔡政府火力相當猛烈，今晚政見會是他生涯首度站上選戰擂台，他延續砲火，從兩岸政策、經濟、空污到幼托以及長照，批評民進黨政府為了選舉只會吹噓、美化數據、欺騙選民，蔡總統距離人民實在太遙遠了，等於是在告訴人民「何不食肉糜」。

賴清德除細數民進黨政績，予以反駁外，並強調台灣在蔡總統領導下，維護民主獲得國際肯定，也回擊國民黨仍希望用和平協議解決問題，這會犧牲台灣的民主，且韓國瑜進入中聯辦，「愛中華民國卻足以害中華民國」。

賴清德和張善政雖有砲火，但也有感性一面。張善政表示，擔任行政院長時曾並肩面對台南登革熱和0206地震、互稱難兄難弟的賴清德，也是因為想要提振民進黨執政的低迷，才會在初選階段站出來，爭取代表民進黨參選總統。今天台上三位副總統候選人的初衷不約而同，都是想要改變現狀，讓國家可以擺脫低迷。

賴清德也說，與張善政、余湘三人雖然出生不同，成長的環境也不一樣，自然會有不同的理念和做法。但他和張善政同樣是建中、台大畢業，曾到美國留學，同樣在台灣這塊土地上奮鬥，並且先後擔任行政院長。

他說，今天三人同樣站在民主舞台又為了爭取服務國人，同時站在民主的舞台，「其實我們的『相同』，遠遠大於我們的『差異』」，只是溝通不夠，彼此了解太少了。

在這場政見會中，三位候選人都提出許多政見，余湘提出包括重新檢討軍公教年改等親民黨十大政見，並呼籲政黨票分配不分區立委席次門檻，應從5%降為3%，政黨補助款門檻從3%降到1.5%。

第15任副總統候選人電視政見發表會20日晚間在公視順利落幕，國民黨候選人張善政（前）被民進黨候選人賴清德指從暖男變憤青，張善政會後受訪表示，如果可以當暖男，誰想當憤青。中央社記者裴禛攝 108年12月20日

民進黨副總統候選人賴清德（前）20日晚間至公視出席副總統候選人電視政見發表會，會後接受媒體訪問。中央社記者裴禛攝 108年12月20日

余湘訴求多黨取代藍綠，對於內政部政務次長陳宗彥日前說出投票給小黨是浪費，她質疑「這句話絕對不是無心之過，一定是經過精心設計、混淆視聽的選舉話語。」，

張善政表示，若當選，首先將成立青年發展委員會，跨部會協調青年發展政策；由政府提供土地合作開發，改建活化閒置房屋，形成青年社區，並將成立國政顧問學院，培養未來的機要、內閣人才。

而在長照醫療政策，張善政提出開辦長照保險，由個人、企業、政府三方一起出錢；也要把大數據、人工智慧等科技引入醫療產業，發展大健康產業，開發智慧醫療。

針對生育政策，張善政表示，生育補助費跟0到6歲的育嬰養育費，直接交到父母手上，5歲幼兒的學前教育義務化，3到4歲幼兒入幼兒園免學費，並成立0到3歲幼兒發展中心。

賴清德也利用機會細數蔡政府過去3年多的政績，包括經濟發展、推動年金改革、轉型正義、經濟轉型、綠能產業等。他說，若不勇敢面對年金問題、進行改革，下一代就要承擔年金破產的代價。

賴清德也說，他過去擔任行政院長任內時提出安居樂業、生生不息、均衡台灣等3大施政方向，未來若蔡總統連任，也會增加育兒補助，並加強居家式的長照服務、建立平價住宅機構的長照服務。

賴清德表示，蔡總統日前提出的大南方大發展計畫就是要以群聚產業園區為核心，用交通連結國際、用行銷稱農業、用觀光帶動區域發展，相信這項計畫可促成區域平衡發展、解決北漂的問題。

他說，1996年發生台海飛彈危機，當時他有感台灣安危，決定棄醫從政，共同守護台灣。「追求台灣自主、人民幸福的目標，永遠都沒有改變」，未來如果有機會，一定會用過去立法、行政經驗，輔助蔡總統推動國政。（編輯：蘇龍麒）1081220

第15任副總統候選人政見會20日晚間在公視順利結束，親民黨候選人余湘（前右）隨後在競總發言人于美人（前左）陪同下接受媒體訪問。中央社記者裴禛攝 108年12月20日

第15任副總統候選人電視政見發表會20日晚間在公視登場，發言順序依序為國民黨張善政（右起）、民進黨賴清德及親民黨余湘，3人並在會前合影。（中選會提供）中央社 108年12月20日