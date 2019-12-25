韓國瑜：特偵組是普世價值 蔡總統扭曲成政黨之爭

第15任總統副總統選舉總統候選人政見發表會第2場次，25日在中視進行，國民黨總統候選人韓國瑜（中）會後與副總統候選人張善政（左2）等人一同出面，接受媒體訪問。中央社記者鄭傑文攝 108年12月25日

（中央社記者顧荃台北25日電）國民黨總統候選人韓國瑜今天表示，他談的是普世價值，成立特偵組是有貪污就查辦，總統蔡英文卻扭曲成政黨之爭，拘泥於政黨之間的攻防。

2020總統大選第二場電視政見會下午在中視登場，3組候選人包括總統蔡英文、國民黨候選人韓國瑜、親民黨候選人宋楚瑜，再度同台講述政見，經抽籤發言順序為蔡英文、韓國瑜、宋楚瑜，政見發表分三階段，每階段每人發言10分鐘。

韓國瑜在第三輪發言中表示，罷韓大遊行用了一塊200多公尺的遮羞布，掩蓋人數灌水、不是高雄人來罷免高雄市長的事實，剛剛蔡總統也用一小塊遮羞布，舉幾個國民黨貪污的例子，代表民進黨清白，這是無法面對問題。

韓國瑜表示，成立特偵組是有貪污就查辦，講的是普世價值，蔡總統卻扭曲成政黨之爭，思維跟論述常閃避到政黨之間，沒辦法面對全面性，拘泥於政黨之間的攻防。他要求的是普世價值，蔡總統又進到小巷子裡，這種格局心胸看不到問題的全貌。

影片來源：中視新聞 YouTube頻道

韓國瑜說，民進黨在高雄執政多年，發生貪污85案、涉案147人，偽造文書、詐欺、侵佔等共30案，有58人涉案，「這就是民進黨執政」。身為總統要面對問題，一定要看人民苦還是不苦，莫忘世上苦人多，蔡總統用政黨來閃躲這些問題，他非常遺憾。

韓國瑜並重申他的教育與青年政策，他表示，將堅持大學自主、不干涉大學校長任命、把教育自主權還給學校、享有人事與經費自由，鬆綁私校規定、發展特色。

他說，寧願把錢花在教育，不要花在監獄，台灣沒有人才就沒有一切，當選後將啟動有史以來最大的人才建設計畫，稱為「滿天星」或「大光明」計畫，推動年輕人跟國際接軌，政府幫大學生到博士生出錢出國進修一年，預估一年花費400億台幣，讓學生培養語言能力、解決困難的能力、交朋友能力與勇敢。

他表示，還要送45歲以下的軍公教警消出國，每年送3500位，若有成效就擴大為2%，不能一考上高普考或警校軍校畢業就只待在台灣，要用10年厚植台灣競爭力，讓軍公教警消、大學生跟國際接軌。

韓國瑜並說，他若當總統，明年開始，小學一年級、6歲的孩子要接受中英文雙語教育，其他母語在家學。前新加坡總理李光耀推動中英文雙語教育時備受壓力，但仍堅持做下去，厚植新加坡實力，現在沒人敢小看新加坡。（編輯：鄭雪文）1081225