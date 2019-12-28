洪慈庸被酸忙結婚生子 蔡其昌林佳龍抱不平

無黨籍台中市第3選區立委參選人洪慈庸（中）28日晚間在大雅公園舉辦「2020台灣勝利音樂節」，立法院副院長蔡其昌（左）、交通部長林佳龍（右）到場力挺。（洪慈庸服務處提供）中央社記者郝雪卿傳真 108年12月28日

（中央社記者郝雪卿台中28日電）爭取連任的無黨籍立委洪慈庸今晚在台中市大雅區舉辦音樂節，立法院副院長蔡其昌與交通部長林佳龍到場站台，都為洪慈庸被酸立委任內忙著結婚生子抱不平，呼籲大家支持洪慈庸。

台中市第3選區（神岡、潭子、大雅、后里）立委參選人洪慈庸晚上在大雅公園舉辦2020台灣勝利音樂節大雅場活動，蔡其昌、林佳龍與民進黨副秘書長林飛帆都到場力挺洪慈庸，請大家將選票投給總統蔡英文與洪慈庸。

對於鴻海集團創辦人郭台銘昨晚到台中市為同選區國民黨立委參選人楊瓊瓔站台時說，洪慈庸在立委任內忙著結婚生子。林飛帆認為，這場選戰出現歧視批評女性的惡質文化，請不要用性別歧視當成政治口水在噴。

蔡其昌表示，女性從事政治工作比男性辛苦，洪慈庸結婚很正常，挺著大肚子為鄉親打拚，好不容易生下小孩，也沒好好做月子，就繼續到立院質詢，職業婦女不容易，同是職業婦女者都能體會，選舉也要有溫暖，要用善良的手段贏得選戰，請大家用選票給洪慈庸一個公道。

林佳龍也為洪慈庸抱不平說，洪慈庸才擔任一屆立委就獲得5次評鑑為優秀立委，他為洪慈庸的表現感到驕傲，認真打拚也要成家立業，卻被說忙著結婚生子，他親眼看到洪慈庸生產前2、3天，還挺著肚子視察台中國際機場，這次選舉很苦戰，全國不分黨派都來挺洪慈庸，也請大家支持洪慈庸。

洪慈庸細數自己為大雅爭取的建設，她說，聽到有人說她這幾年沒在做事，還說她忙著結婚生子，真的感到很無奈，她雖然結婚生子，產前一樣去立院總質詢及視察地方，生完一個月就將小孩丟給媽媽照顧，對女兒很心疼，她認真做每一個工作，拿到優秀立委評鑑，請大家要為她及總統蔡英文拉票。（編輯：方沛清）1081228