黑鷹直升機失事 北檢軍方入山帶走相關機件調查

一架UH-60M黑鷹直升機2日在山區失事，釀8死5傷。台北地檢署與軍方3日派員入山蒐證，下午並將失事罹難人員相關物品與細部機件殘骸帶下山，以供後續調查需要。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 109年1月3日

（中央社記者沈如峰、蕭博文宜蘭縣3日電）UH-60M黑鷹直升機昨天在新北宜蘭交界山區失事。台北地檢署與軍方今天派員入山蒐證，並帶走相關機件殘骸下山，以利後續調查。

UH-60M黑鷹直升機失事後第2天，台北地檢署與空軍等單位上午從礁溪鄉櫻花陵園「渭水之丘」附近入山後，前往事發地點進行蒐證。

軍方和檢方單位初步完成調查後，下午一行人步出登山口時，部分隨行人員分別提了橘色帆布袋、還有紙箱物品出來，之後以軍用車輛載走。

空軍部分負責帶隊的空軍司令部督察長黃志偉接受媒體聯訪時說，今天事件蒐證工作初步告一段落，後續將視情況再入山處理，今天也將失事罹難人員相關物品與細部機件殘骸帶下山，以提供後續調查需要。

台北地檢署配合國防部調查作業，今天一早派出主任檢察官張智堯、檢察官蕭永昌隨軍方人員前往事發現場。檢察官抵事發現場後，與軍方人員針對直升機失事位置、殘骸分布及散落狀況、機身受損狀況等重點進行現場勘驗，做為日後還原事實的依據。

另外，北檢主任檢察官沈念祖、檢察官林希鴻昨天在台北內湖三軍總醫院相驗遺體到深夜，沈念祖今天上午又重回三總，詢問部分生還者製作筆錄，了解事故發生前的機上狀況。

UH-60M黑鷹直升機昨天上午在新北宜蘭交界山區失事，機上13人，共8名軍士官罹難，其中參謀總長沈一鳴也不幸罹難，另有5人受傷。（編輯：方沛清）1090103