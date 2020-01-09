專挑難的做 大立光每股賺逾210元寫台股傳奇

（中央社記者韓婷婷台北9日電）台股股王大立光再造驚奇，2019年每股賺進210.69元，為台股史上再添新頁；毛利率69%逼近7成，遠高於台積電的50%上下，鎖定高端產品，專挑難的做，讓大立光寫下台股傳奇。

大立光2019年受惠主力客戶蘋果iPhone 11系列新機晉升到3顆鏡頭，銷售優於預期，加上供應三星手機新機種數持續增加挹注，帶動營收及獲利同創新高。

迎接5G手機問世，鏡頭數及規格提升，法人對大立光新廠最快要2023年底才能開出顯得相當「焦慮」，擔憂產能開不出來，成長動能來自何方。

「沒辦法就是沒辦法」大立光執行長林恩平說，2021年至2022年沒有新廠房可擴充產能，他說「以高階產品為優先，同時精進良率」；既然是高階就代表技術門檻高，產品價格也相對高。

林恩平這句話言下之意是，今年到2023年底這4年間，不再拚量，專挑難的做，透過單價的提升及良率的精進拉高產值及獲利表現。林恩平說，「如果產品組合及良率上努力都還是不夠的話，再考慮先租廠房」，似乎也透露，其實透過挑客戶、挑產品加上良率提升，還是有不小空間。

「以價制量」顯然是大立光接下來的主戰略。

觀察大立光歷年毛利率表現，從2011年至2013年間的40%以上，到2014年突破50%，2016年起進一步衝破60%並直接跳到67%，直到2019年連續4年都維持在67%至69%間的高水準，持續在光學領域精進，堆疊技術門檻鎖定高階產品，是大立光始終能引領風騷，獨占鰲頭的關鍵。

搭上近10年智慧型手機產業高速成長列車，加上手機鏡頭規格及顆數不斷升級，大立光近幾年持續繳出亮眼成績，股價從2013年突破千元登上台股股王後，股價更一路改寫台股歷史新頁。

大立光靠著技術夠強、規模夠大、客戶群夠廣，加上不膨脹股本連續6年每股盈餘維持在百元之上，2019年更首度突破200元大關，不僅再為自己寫下歷史新頁，同時也為台股史上再添新篇章，以傲人的成績穩居台股股王寶座至今長達6年，是台股史上最貴也是最長壽的股王。（編輯：張均懋）1090109