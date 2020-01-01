台股3新制2020年陸續上路 散戶買大立光不是夢

（中央社記者鍾榮峰台北1日電）台股今年將有3項新制上路，包括盤中整股逐筆撮合新制、上市公司退場機制以及盤中零股交易，其中盤中零股交易，可讓散戶或小資族也能買到像大立光這樣的高價股。

台股3月23日將實施盤中整股逐筆撮合新制，台灣證交所指出，實施逐筆交易可與國際接軌吸引外資，在交易效率及資訊透明度上更優於集合競價。

市場人士表示，逐筆交易可同時提供交易前（Pre-trade）及交易後（Post-trade）資訊，資訊透明度較佳。

此外，逐筆交易可提供多樣化委託種類，例如市價委託、立即成交或取消（IOC）及全部成交或取消（FOK）等委託種類，可提供投資人更多選擇及交易策略運用。

其次，證交所去年3月下旬宣布新增上市公司退場機制，將從今年4月1日實施，上市公司今年3月底前申報去年度財務報告，若有繼續經營能力存在重大不確定性，或淨值低於股本3/10者將適用。

證交所指出，新增退場機制將給一年緩衝期，國內上市公司或第一上市公司在今年3月底前檢送去年度財務報告，就適用新增規定。

至於法規實施前已因同樣原因經證交所將股票列為變更易方法、或採分盤交易的國內上市公司或第一上市公司，證交所表示，自法規開始實施後重新起算，給予3年改善期間，3年內仍未改善者，依修正後規定將股票停止買賣，停止買賣6個月後仍未能恢復買賣，將終止股票上市。

證交所也規劃今年第3季推出盤中零股交易，讓散戶或小資族也可以買到像大立光這樣的高價股。

高價股的股票分割，概念上是讓資金不多的散戶、年輕人也可進入股票市場，但預計今年第3季推出的盤中零股交易，已具備這樣的功能，目前盤後零股交易人數占整體股市成交比重仍低，因此今年第3季推出盤中零股交易新制，預期仍將先採用集合競價。（編輯：張均懋）1090101