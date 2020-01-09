大立光單季匯損逾13億 去年每股盈餘創台股紀錄

（中央社記者韓婷婷台北9日電）大立光受到新台幣升值影響，加上匯回百億元資金，去年第4季匯兌損失達新台幣13.2億元，吃掉近一個股本的每股盈餘（EPS），單季EPS僅60.32元，不過全年每股盈餘210.69元仍創台股歷史新高紀錄。

大立光今天舉行線上法人說明會，公布最新財報，去年每股盈餘繳出210.69元的歷史新紀錄，也成為台股史上首家每股盈餘超過200元公司。展望後勢，執行長林恩平表示，受工作天數影響，1月營收將較12月下滑，2月則優於1月。

大立光2019年第4季營收183.57億元，季減約1%，年增48%，為單季歷史次高；受惠於產品組合更佳，單季毛利率71.1%，優於法人預期。

不過由於去年第4季匯兌損失高達13.2億元，幾乎吃掉一個股本，EPS少了近10元，單季EPS僅60.32元，低於法人預期；其中，日前大舉匯回110億元資金，就認列了約6億元的匯損，是匯損超乎預期的主因。

林恩平表示，目前看來1月營收動能會比去年12月下滑，2月會比1月好，主要是工作天數影響。

針對今年手機鏡頭的趨勢，林恩平表示，8P（8片塑膠鏡片）產品去年底開始出貨，目前已經實際進入量產，也有比較多客戶採用，由於效能優於7P，從中間到周圍的解像力都好很多，高畫素及大光圈都可能採用；至於9P產品，也已經在設計中。

在G+P（玻璃加塑膠）組合的鏡片部分，也有某些較在意熱效應考量的高階機種會採用G+P的方案，不過由於重量會增加，會抵銷部分好處。目前大立光玻璃鏡片以外購為主，如果量放大，可能會自製；若玻璃鏡片自製，毛利率不會比塑膠鏡片差。

至於產能持續滿載，隨著多鏡頭趨勢客戶需求持續擴增，大立光該如何因應此一問題。林恩平表示，現階段先從現有空間調整為優先，透過樓地板擺放的調整增加設備產能。

他指出，未來就是以高階規格產品為主，無法快速擴產主要還是土地難找，目前產能持續滿載，新廠最快也要到2023年底才能完成。隨著客戶需求持續成長，2021年至2022年沒有新廠房供應客戶需求，也是沒辦法的事，「沒辦法就是沒辦法」，如果組合及良率上努力都還不夠的話，再考慮租廠房；生產排程上，優先以高階產品及客戶為主。

智慧手機鏡頭規格不斷精進，中高階手機鏡頭供不應求，大立光為因應客戶訂單需求，自2014年起就積極獵地蓋廠。總計近5年來，已花費76.42億元購地設廠，資本支出也逐年攀升。

林恩平指出，一直都有在看地，但沒有合意的，如果有條件很好的地，有可能先買下來。在產能配置的策略上，林恩平透露，的確會考量到客戶未來需求，在淡季時持續滿載生產提前為客戶備貨，以便疏解旺季時的產能重擔。

隨著客戶產品銷售狀況不同，訂單難免有所變動，林恩平表示，所有接單都是動態調整，客戶與我們的關係如果有調整都會事先通知，鏡頭廠不關心是用在4G或5G手機，主要關鍵是看規格高低。（編輯：張良知）1090109