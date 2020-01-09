投資台灣3大方案達8547億元 再獲4企業響應

（中央社記者廖禹揚台北9日電）經濟部今天通過2家台商及2家根留台灣企業投資申請，共加碼約新台幣27億元；投資台灣3大方案至今已有319家企業通過聯審，投資約8547億元，預估創造7萬多個就業機會。

經濟部投資台灣事務所今天召開歡迎台商回台及根留台灣加速投資2大方案聯審會議，通過麗清科技、今國光學工業、恩德科技、啟德機械4案。經濟部表示，3大方案後續仍有近90家企業排隊待審。

2家規劃回台投資的台商麗清科技與今國光學工業，分別將投資8億及逾6億元，老字號LED車燈模組廠商麗清科技配合客戶要求，將產線移回台灣，將在桃園觀音工業區新建智慧化工廠，同時整廠輸入世界級高速自動化設備，提升高單價、高技術LED車燈產能，以爭取更多銷美訂單，可提供142個本國就業機會。

今國光學工業將擴建台中梧棲既有廠區，增聘專業模具人員，以提升高精度光學模具產能及自製能力，加速開發量產速度、降低模具成本；同時擴充塑膠鏡頭鏡片產線，以爭取國際一線客戶訂單。

根留台灣廠商恩德科技規劃投資超過4億元，在苗栗後龍與台中梧棲建新廠，除打造智慧型高精密機械，也將自行產製板材，強化產品線完整性與價格競爭力，預估可新增42個本國就業機會。

亞洲起重工程服務業第一大品牌啟德機械，為因應政府積極推動離岸風電帶動相關基礎建設蓬勃發展，加上面板、電子大廠紛紛回台投資所帶來的需求，將投入逾8億元在台中清水廠區建置智慧化設備提高產能，同時整廠輸入世界級德國起重機，持續以無肇事紀錄的最佳品質服務更多重大工程。（編輯：張均懋）1090109