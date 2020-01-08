國安基金會議 陳其邁：未來幾天注意台股走向

（中央社記者侯姿瑩台北8日電）美伊關係緊繃，台股今天終場下跌63點。行政院副院長陳其邁下午召開國安基金例行會議，會中有談論伊朗情勢，但未討論國安基金是否進場的問題，陳其邁指示，未來幾天仍要持續注意台股走向。

美國和伊朗關係緊張，伊朗向美國進行報復，美股收低，亞股走跌，台股今天開盤殺低，盤中台積電翻紅領軍電子股反彈，台股翻紅遊走平盤附近，尾盤鴻海轉弱，台股收跌63點，守住11800點之上。

政院人士表示，今天下午由陳其邁召開國安基金例行會議，主要是檢視國安基金上季運作狀況，並非特別為了因應美伊情勢而開會，會中也沒有討論到國安基金進場的問題。

這名人士說，台股這幾天表現還算穩健，沒有明顯受到美伊情勢影響。美伊情勢並未在國安基金會議議程上，不過會中仍有談論相關議題與台股的狀況，陳其邁也指示，未來幾天要持續注意台股走向。

此外，為有效因應伊朗最新情勢可能帶來各項衝擊，國安會今天中午召開國安首長會議，正式啟動國安機制，針對股匯市、能源供應、僑民的聯繫與保護，以及台海安全動態等進行討論，並依據各種可能發展，擬妥因應方案。

國家金融安定基金管理委員會（國安基金）隸屬行政院，由11至13名委員組成，當然委員包括行政院副院長、中央銀行總裁、財政部長、交通部長、主計總處主計長、勞動部長、與銓敘部長等人，由行政院副院長兼任主委，其餘委員則由主管機關就立法院各黨團推薦的學者、專家遴選聘任。（編輯：紀淑芳）1090108