手機夜間模式拍美照 iPhone攝影大賽也跟進

（中央社記者吳家豪台北9日電）各大品牌手機越來越強調低光源環境或夜間模式的拍照品質，現在連蘋果公司（Apple）行之有年的iPhone攝影大賽也跟上腳步，公開徵求用iPhone 11系列夜間模式拍出的美照。

即日起至1月29日，蘋果邀請全球用戶分享使用iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max夜間模式拍出的動人照片。評審團將評估提交的作品，預計3月4日公布5張得獎照片。

獲獎照片將於蘋果新聞中心、蘋果官網及蘋果Instagram帳號的圖庫公開展示，還會出現在各種數位行銷活動、Apple Store直營店、廣告看板或第三方攝影展當中。

想要提交作品的用戶，在社群平台Instagram和Twitter上使用#ShotoniPhone和#NightmodeChallenge標籤分享使用iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max拍攝的夜間模式照片，即可參加比賽。微博用戶可透過#ShotoniPhone#與#NightmodeChallenge#標籤參賽。

要注意的是，須年滿18歲以上才能參加這次比賽。參賽作品可以是原始檔，也可以透過蘋果的「照片」App工具或第三方軟體進行編輯。（編輯：鄭雪文）1090109