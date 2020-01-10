時代雜誌專訪蔡總統 聚焦中國壓力香港及假新聞

（中央社記者徐薇婷華盛頓9日專電）總統蔡英文去年10月接受時代雜誌專訪，專訪內容今天出刊。時代雜誌引述蔡總統表示，北京緊縮對新疆、香港的控制，並試圖透過選舉在台灣如法炮製，而她會致力阻止這件事發生。

蔡總統去年10月間接受「時代雜誌」（TIME）專訪，雜誌今天以「台灣為華文世界最後一塊自由地，蔡英文總統是否能維護其民主？」為題，於網路刊登專訪內容。專訪預計在本月20日出刊的紙本時代雜誌中刊登。

專訪文章引述蔡總統表示，台灣為華文世界最自由地方，也是美國盟友、亞洲自由民主燈塔，但在北京緊縮對新疆、西藏及香港等周邊領土之際，台灣的未來「頻受攻擊」。蔡總統指出，中共將台灣這次大選視為可緊縮對台控制的機會，但她致力於阻止這件事的發生。

蔡總統說，北京最想看到的是，台灣是一個分裂的社會，台灣的經濟跟各方面的發展遲滯。但她強調：「台灣人對於台灣的主權、民主自由這件事情上，其實意見還算蠻一致的。」

文章指出，在擁抱市場力量後，中國目前計畫在世界上取得領導地位，這使台灣處境日益脆弱。文章表示，北京阻擋台灣加入聯合國或自由貿易聯盟，在蔡總統上任後奪走台灣7個邦交國，也透過經濟手段擠壓台灣，包含禁止中國散客來台觀光。

除此之外，文章表示，蔡總統也意識到假新聞及民粹主義所帶來的風險。文章引述蔡總統指出，假訊息或者民粹主義對於執政者的挑戰非常大，由於有北京潛伏在旁並在幕後控制，台灣所面對的挑戰更大。

文章表示，台灣大選前幾個月，受到排山倒海佯裝成新聞文章的「假報導」襲擊，這些報導大多是衝著蔡總統而來。文章說，蔡政府及多位獨立分析師都指出，大部分這類假新聞都源自中國共產黨統一戰線工作部，雖然中國政府否認有從事相關活動。

蔡總統在專訪中強調，保護台灣民主的關鍵，在於讓民眾參與政府對抗假新聞的努力。

談到香港情勢，文章表示，香港過去6個月來的民主抗爭及持續動盪，可能是蔡總統與國民黨總統候選人韓國瑜支持度差距拉大的原因。文章指出，中國國家主席習近平去年1月暗示，香港「一國兩制」最終也可能適用於台灣，但多數台灣民眾並不支持這想法。

蔡總統指出，香港情勢的發展，導致台灣人在心裡對中國的可信賴度大打折扣。她也強調：「當香港的事情持續在發生的時候，台灣的人民需要一個很堅定的領導者，能夠為台灣堅持台灣應該堅持的事情，而且能夠很清楚地講出台灣人的心聲。」（編輯：徐崇哲）1090110