時代雜誌檢視台灣大選 提及假新聞和性別歧視

美國「時代」（Time）雜誌6日在報導中檢視台灣大選與台美關係，提到選戰充滿假新聞、性別歧視的人身攻擊，以及握拳吶喊的煽情演說。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社台北6日綜合外電報導）美國「時代」（Time）雜誌今天在報導中檢視台灣大選與台美關係，提到台灣選舉向來精彩，本次選戰也充滿著惡意攪局者製造的假新聞、性別歧視的人身攻擊，以及握拳吶喊的煽情演說。

文章開頭提到，台灣做為華人世界唯一由人民選出元首的地方，選舉體現出熱烈、喧鬧、各色紛陳的混亂並不足為奇，今年也一樣，在經歷惡意攪局者製造假新聞、性別人身攻擊及煽情演說的選戰之後，台灣人將於1月11日投票選出下一任總統。

「時代」雜誌為美國讀者說明了兩岸分治的歷史、台灣不受聯合國承認的現況、來自中國的威脅，以及台灣民意多數不願與中國統一的事實，並分別介紹爭取連任的總統蔡英文及中國國民黨籍候選人韓國瑜。

「時代」提到，雖然美國於1979年承認中華人民共和國、與中華民國斷絕外交關係，但同年美國國會通過「台灣關係法」（Taiwan Relations Act），美國政府對台灣有安全承諾，包括向台灣提供必要武器資源作為自我防衛之用。

文章表示，美國總統川普在外交政策上與人往來的紀錄，明顯會令人對於美國是否會甩了台灣而感到不安；美國近期從敘利亞北部接近土耳其的地方撤軍，凸顯反覆無常的川普對盟友變臉可以有多快，這次的受害者是曾協助美國打擊極端組織伊斯蘭國（IS）的庫德族人。

川普一向以敢於做其他領袖認為不可能的事而洋洋得意，他在與北韓領袖金正恩談非核化議題時，突然中止與南韓的軍事演習，就是一例。

但也有許多跡象讓人認為美國對台灣的支持仍很堅實，尤其此刻美國與中國的關係正鬧得不可開交。川普於2018年簽署朝野都支持的台灣旅行法（Taiwan Travel Act），鼓勵台美高層官員互訪，致使中國駐華盛頓大使館抗議這項法規嚴重違反「一個中國」原則。

此外，台灣去年才購買艾布蘭戰車（Abrams）等價值22億美元的美國武器設備，大大觸怒中國；去年10月，美國聯邦參議院通過「台北法案」（Taipei Act），要行政部門積極支持台灣在中國外交壓力下參與國際活動。

同樣在去年10月，克魯茲（Ted Cruz）成為35年來第一位在台北出席中華民國國慶活動的美國聯邦參議員，他接受「時代」訪問談到對台灣的支持時說：「美國不會受人威嚇，也不會畏縮不前。」（譯者：曾依璇/核稿：王思捷）1090107