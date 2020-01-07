網傳蔡總統辱國軍照 事實查核中心：照片遭合成拼接

網傳一張總統蔡英文照片，指稱蔡總統過去曾帶頭羞辱國軍，經台灣事實查核中心查證，是由2張不同照片拼貼合成。（圖取自facebook.com/taiwantfc）

（中央社記者洪健倫台北7日電）網傳一張總統蔡英文照片，指稱蔡總統過去曾帶頭羞辱國軍，經台灣事實查核中心查證，這張照片是由2張不同照片拼貼合成，且出自參與民間團體為國軍弟兄爭取人權的活動。

台灣事實查核中心今天早上在臉書粉絲專頁貼文，指出近來在網路上流傳一張照片，圖中蔡總統頭绑「國防布」布條，坐在「XXX國防部」字樣布條前。傳言內容更宣稱，蔡總統過去曾帶頭反對國防部、羞辱國軍。

查核中心表示，經查證發現有三點爭議。第一，這張照片是由2張不同照片拼貼合成，圖片出自蘋果新聞網2013年8月3日發布於臉書粉絲專頁的相片。

第二，經觀察比對蔡總統頭上的布條，與圖中民眾身上貼的圓形貼紙，可以辨認蔡總統參與的這場活動，是公民團體「公民1985行動聯盟」於2013年8月3日於凱達格蘭大道上舉辦的「要真相！要人權！8/3晚上6:00凱道萬人送仲丘！」示威活動。

台大社會系教授何明修指出，這場宣稱25萬人參與的示威活動，發起人共有30多人，彼此皆透過網路結識，與政治人物和政黨無關，活動促成朝野快速修訂「軍事審判法」，更讓「公民運動」一詞廣為人知。而遊行群眾配戴的「國防布」布條，則是民眾為了表達對國防部與軍事檢察署，在偵辦洪仲丘案初期處理方式的不滿。

第三，當時的活動發起人王希告訴查核中心，活動訴求是希望以司法透明的角度，修改軍事審判法，並要求政府追查洪仲丘案及其他軍事冤案真相。王希指出，活動中僅邀請曾協助此案的政治人物上台發言，而時為民進黨前黨主席的蔡總統並未受邀上台。

查核中心表示，除了這張照片為拼貼合成照外，傳言指稱蔡總統「帶頭」反國防部說法，並不符合事實，且這場活動宗旨並非羞辱國軍，毀壞三軍形象，而是爭取軍中人權。因此這項傳言是錯誤訊息，請民眾勿信傳言。（編輯：洪學廣）1090107