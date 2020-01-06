葉毓蘭貼合成圖批蔡總統 民進黨籲吳敦義說明

（中央社記者顧荃、王承中台北6日電）媒體報導，國民黨不分區立委候選人葉毓蘭在臉書貼出總統蔡英文頭綁布條靜坐的照片，但照片上方被移花接木出現辱罵國防部的布條，批評總統蔡英文羞辱國軍；民進黨今天表示，葉毓蘭用明顯的合成圖散播假訊息，國民黨主席吳敦義應說明是否查辦。

葉毓蘭接受媒體訪問時表示，網路上資訊太多，有時候會有錯手，對於這件事情所引起的紛爭，她已經在臉書表達歉意。但她對總統蔡英文沒有什麼可以道歉的，因為當時蔡總統頭上就綁著「國防布」。

國民黨副發言人黃心華說，總統蔡英文當年頭綁布條暗諷國防部是遮羞布，應先捫心自問，當年那身裝扮，打擊多少在役的三軍將士。民進黨向來欺負軍人、不把軍人當自己人，今天還要裝作義憤填膺，真是虛假到淋漓盡致。

自由時報報導，葉毓蘭在臉書貼出一張照片，內容為蔡總統尚未就任時，頭綁布條，為洪仲丘案在馬路上靜坐的照片，但照片上方被合成另一張批判國防部的布條照片，葉毓蘭以這張合成圖批評蔡總統羞辱國軍；但不少網友都發現這張圖是把兩張照片剪貼而成，葉毓蘭才將該合成照刪除。

民進黨發言人何博文、鍾佩玲、李晏榕下午召開「台灣自由度亞洲第一，不容國民黨造謠抹黑」記者會，何博文說，他要譴責葉毓蘭，在發生國軍黑鷹直升機事件，大家感到非常沉痛、悲傷的時刻，葉毓蘭用一張明顯造謠、抹黑的修圖照，訕笑譏諷蔡總統，這是在污辱國軍、國家元首，以及選民的智慧。

何博文表示，葉毓蘭應清楚說明，到底是真的不知道那是修圖，還是明明知道卻故意散播假消息；國民黨主席吳敦義也應出面說明，不分區立委候選人公然造謠，該不該辦。

何博文表示，選前偵辦假消息或謠言、是在維護台灣民主政治正常運作，而不是在製造所謂的恐慌，希望國民黨能釐清這基本的民主常識。

鍾佩玲說，台灣絕對有言論自由，但是言論自由也要負責。希望國民黨政治人物可以對自己的言論負責，不要帶壞台灣政治風氣，也不要拉低台灣政治人物水準。（編輯：趙蔚蘭/謝佳珍）1090106