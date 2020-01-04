台灣防假訊息有成 華爾街日報：西方國家可取經

華爾街日報報導指出，台灣民主數十年來受北京政治施壓，外界普遍認為，這場選舉是中國網軍干預與散播假訊息的主要目標。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

（中央社記者尹俊傑紐約3日專電）華爾街日報報導，中國散播網路謠言企圖影響台灣大選，台灣以制定反滲透法、製作長輩圖闢謠並與臉書等業者聯手反制，可供美國等憂心選舉遭極權政府干預的西方民主國家借鑑。

台灣總統與立法委員選舉即將於11日投票，報導指出，台灣民主數十年來受北京政治施壓，外界普遍認為，這場選舉是中國網軍干預與散播假訊息的主要目標，也是北京可能鎖定美國總統大選發動類似行動的試驗場域。

外交部長吳釗燮等官員表示，中國散播網路謠言企圖干預台灣總統大選，影響力似乎不及2018年11月九合一選舉，他們對此感到振奮，但依舊提高警覺。

多位官員與專家指出，九合一選舉期間，網路流傳假新聞拉高中國國民黨候選人聲勢，他們始料未及。主張改善兩岸關係的國民黨當時在縣市長選舉大有斬獲，跌破不少人眼鏡。

報導寫道，台灣在總統大選年致力防制假訊息，可當作美國、澳洲和加拿大等日益擔憂選舉遭極權政府干預的西方民主國家參考範例。

去年12月31日，立法院三讀通過反滲透法，明定任何人不得受「境外敵對勢力」滲透來源指示、委託或資助，捐贈政治獻金、違法從事競選活動，也不得就涉國安機密的國防、外交、兩岸事務進行遊說。違者最重可處5年有期徒刑、新台幣1000萬元罰金。

吳釗燮認為，多管齊下捍衛選舉公正取得成效，一部分要歸功於政府和社群媒體臉書（Facebook）與通訊軟體LINE合作。

為確保選舉公正，臉書已在亞太區總部新加坡設立「地區性選舉中心」。去年12月13日，臉書在台灣移除逾260個粉絲專頁、社團及多重帳號，包括支持國民黨總統候選人韓國瑜、擁有逾15萬粉絲的社團。臉書指出，相關帳號違反臉書「社群守則」，試圖以虛假手法提高貼文內容人氣。

臉書發言人表示，揭露這些行為是臉書保護台灣選舉公正的一環。

LINE表示，為協助辨認訊息真偽，LINE與台灣事實查核中心等倡導團體合作，並於去年9月發起一項教導用戶如何辨認假新聞、更負責分享訊息的全球計畫。

報導提到，台灣政府機關發現疑似假訊息時，不只要加以澄清，還要以類似長輩圖的形式在社群媒體上廣泛傳遞。但官員坦言，這類澄清訊息獲得的關注不見得高於他們想打擊的謠言。

舉例而言，去年6月，行政院長蘇貞昌拿禿頭自嘲，破除7天內染燙髮要罰造型師100萬元的謠言，臉書貼文按讚數量超過5萬。經濟部去年11月破除公司解散多代表經濟不好謠言的澄清圖則未獲得太大迴響，按讚數量不到1500。（編輯：馮昭）1090104