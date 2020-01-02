處理假訊息 調查局：只查不法不查水表

（中央社記者蕭博文台北2日電）法務部調查局今天表示，對於假訊息案件一切依法偵辦，不分藍綠，「只查不法，不查水表」，包括近日網路流傳韓粉遊行手持五星旗的不實照片，也已立案清查。

調查局透過新聞稿表示，調查局查處假訊息案件，有相當部分屬民生、國安案件，並非只針對政治性假訊息，包括民眾散布台南水災、日本福島核電幅射污染食品已在便利商店流通販售、台南市政府隱匿登革熱疫情等假訊息，均已依法移送地檢署偵辦。

調查局表示，查處假訊息案件，是依主管機關、當事人澄清或明顯與事實不符者，才進行後續調查及偵辦，包括法務部駁斥假冒法務部名義通報執法機關政治難民處理原則、中央選舉委員會澄清「中選會主委會叫選票印刷廠在2號蓋章位置印上薄薄的油脂讓章上的紅印泥乾不了成為廢票」為假訊息等案。

調查局說，關於偵辦結果處理情形，如假訊息案件涉嫌違反相關刑事不法規定，則移送轄區地檢署偵辦，如僅涉嫌違反社會秩序維護法，則函送警察機關處理。

另方面，台灣大學教授蘇宏達日前表示，因批評政府的故宮政策，被控違反社維法，調查局今天重申，去年發現網路流傳「民進黨計畫在2025年要消滅故宮」等意圖影響選舉的不實訊息，經溯源查出影片出自蘇宏達，影片被轉發1萬餘次。

調查局表示，故宮已澄清蘇宏達影片內容為為假訊息，因此認為蘇宏達疑涉嫌違反社維法，但因非調查局權責範圍，將相關資料函送台北市政府警察局處理。（編輯：張銘坤）1090102