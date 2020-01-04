民進黨：台灣絕不會走回白色恐怖老路

（中央社記者溫貴香台北4日電）民進黨今天發表聲明指出，台灣前途走向屬於台灣全體住民的自決權，沒有任何政黨，包括民進黨，有權為台灣人民預作決定；台灣已是成熟民主國家，也絕不會走回白色恐怖的老路。

民進黨立委林靜儀日前接受德國之聲訪問，相關內容被解讀「支持統一就是叛國」，引發爭議，她隨即請辭蔡英文競選辦公室發言人。

民進黨下午發表聲明指出，捍衛民主、堅持言論自由是民進黨堅守的核心價值；民進黨對於維護國家主權的立場堅定，捍衛台灣的民主憲政、鞏固民主自由的體制是中華民國存續的根本。

對於台灣未來前途走向，民進黨表示，其立場相當清晰，延續1999年「台灣前途決議文」精神，去年9月28日民主進步黨於全國黨代表大會，通過了「社會同行世代共贏決議文」，再度宣示台灣的前途走向與符合國家現狀之改革，屬於台灣全體住民的自決權。沒有任何一個政黨，包括民進黨，有權為台灣人民預作決定。

民進黨指出，捍衛台灣民主自由的體制與生活方式，拒絕沒有中華民國生存空間的「九二共識、一國兩制」是當前台灣2300萬人民最大的共識。民進黨重申，堅決捍衛每一個不同的認同、思想與言論，並堅決反對來自中國的威脅、滲透和破壞民主體制。

蔡總統今天也對此事表態，民主是守護的核心價值，從來不會把不同的政治主張視為叛國。中華民國台灣就是最大公約數。國名是中華民國，主權在2300萬人的手上。因此沒有修改國號的問題。

蔡英文連任競選辦公室上午由文宣群副執行長林鶴明、發言人廖泰翔上午接受媒體聯訪，重申總統對於國家主權的三項立場。

林鶴明表示，前幾天國軍發生重大傷亡，競選總部主動宣布暫停所有競選活動3天，讓總統能夠全力投入國政。總統這兩天也到各地探視殉職官兵家屬以及軍事基地，穩定軍心、民心，確保台海周邊情勢穩定，希望不分朝野在這段時間都能支持國軍、讓政府盡快完成後續的相關處置。

對國民黨昨天發表聲明譴責，聲明也提到，「要求蔡英文政府說明到底已經庇護多少反送中暴力份子來台。」林鶴明回應，這兩天不分朝野、黨派都暫停競選活動，讓政府全心投入黑鷹直升機事件的救難與善後工作，國民黨中央昨天這樣的發言內容其實令人難以理解。

他說，國民黨過去也曾聲援香港人民爭取民主自由的權利，但又說庇護多少反送中暴徒，這種前後矛盾的說法，不知道想表達什麼。

林鶴明也批評部分媒體人的發言已經傷害國軍，他表示，蔡總統在街頭拜票結束後即回到總統府，第一時間聽取簡報、做相關處置，這兩件事情前後時間沒有連結或相關影響，做這樣的不當連結，或把這件事情跟年改合在一起，這是傷害國軍的行為，這樣的發言非常可恥。（編輯：鄭雪文）1090104