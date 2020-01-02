陳明通：台商遵守大陸法律做生意 不涉反滲透法

（中央社記者繆宗翰台北2日電）陸委會主委陳明通今天重申，台商在中國大陸從商當然必須遵守當地法令，只要沒有接受滲透來源指示政治獻金、遊說等行為，就不會有違法疑慮，「反滲透法是反滲透，不反交流」。

陳明通下午主持大陸委員會例行記者會，說明「反滲透法」目的與管制範圍。

他強調，「反滲透法」只針對受境外敵對勢力指示、委託或資助，而違法捐贈政治獻金、助選、遊說、破壞集會遊行及社會秩序、傳播假訊息干擾選舉的不法行為，「反滲透不是反交流」。

媒體記者提問，許多中國大陸台商協會章程都載明，接受中國國務院台灣事務辦公室或地方台辦指導，且須遵守中華人民共和國法律等，台商協會成員若涉及政治獻金是否有違法疑慮。

陳明通表示，台商在大陸做生意，當然要遵守有關做生意的法規，例如環保法規、五險二金等，「但如果派你回來進行政治獻金，就傷及國家主權」，只要把握這個精神就可以放心。正常從商、求學、宗教、表演藝術交流都沒問題。

另有媒體追問，條文提及「滲透來源是指境外敵對勢力政府、政黨之組織、團體等，所設立或實質控制的組織、機構、團體或其派遣之人」，政府如何界定其中的「實質控制」。

陳明通表示，以陸資而言，「實質控制」的定義在相關法規都有規定，個案涉及司法舉證，他不便評論。

另外，在記者會開始前，陳明通也主動對參謀總長沈一鳴等8人罹難表示哀悼，並默哀一分鐘。

陳明通說，沈一鳴非常溫文儒雅，專業深厚，對國家建軍、備戰都有很大貢獻，過去擔任國防部副部長期間，與他在國安團隊開過很多次會，為了國家安全、國軍防衛交換很多意見，今天遭逢不幸，「我非常悲傷，懷念過去一起共事的日子，非常不捨」。（編輯：陳家倫）1090102