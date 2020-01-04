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總統：守護民主從不會把不同政治主張視為叛國

最新更新：2020/01/04 10:04

（中央社記者溫貴香台北4日電）總統蔡英文今天表示，民主是我們守護的核心價值，從來不會把不同的政治主張視為叛國。中華民國台灣就是最大公約數。國名是中華民國，主權在2300萬人的手上。因此沒有修改國號的問題。

針對民進黨總統候選人蔡英文競選辦公室發言人林靜儀日前接受德國之聲訪問，被媒體以「支持統一就是叛國」下標題，林靜儀日前表示，訪談過程中用詞不精確，請辭發言人一職，總統上午在臉書表示，藉這個機會，重申一直以來明確的態度。

總統表示，第一，民主是我們守護的核心價值，我們從來不會把不同的政治主張視為叛國。在台灣，統獨爭議一直都在，但也都受到言論自由的保障。過去的威權政府，曾經把不同的政治主張視為犯罪，才形塑了白色恐怖的那段歷史。

她進一步說，而民進黨從民主的信仰起家，我們絕對不會重蹈覆轍。

第二，總統表示，即使政治立場不同，我們還是可以團結成為一個國家，而且不是團結在一言堂之下，而是共同相信，民主機制會幫助我們找到最大公約數。

她並說，而中華民國台灣就是我們的最大公約數。「我在辯論會講得很清楚，我們的國名是中華民國，主權在2300萬人的手上。因此沒有修改國號的問題」。

第三，總統重申，擔任中華民國總統最重要的責任，就是維護國家的主權，維護台灣人自由民主的生活方式。

總統說，這幾天，當我們共同哀悼著不幸罹難的國軍弟兄袍澤時，希望每個國人能記得，他們一生投身軍旅，要捍衛的是什麼？當然就是我們國家的主權，和民主的生活方式。

「就在今年，不同政治立場的台灣人民，形成了『拒絕一國兩制』的共識」，總統說，如果有外力想要以武力剝奪我們的主權、拿走我們的民主時，無論是怎樣政治立場的台灣人民，一定都會起身捍衛。在這樣的共識基礎上，相信沒有人能摧毀中華民國台灣這座堅實的民主堡壘。（編輯：紀淑芳）1090104

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