韓國瑜提三個絕對不改變 反對一國兩制

（中央社記者游凱翔台北29日電）國民黨籍總統參選人韓國瑜今天上午國政報告，並表示，他有「三個絕對」不會改變，包括「鞏固中華民國確保台海和平」、「反對台獨反對一國兩制」及「台灣安全人民有錢」。

韓國瑜與副總統參選人張善政上午在財團法人國家政策研究基金會進行國政報告，並重述外交、國防、兩岸、教育、青創等26項相關政策。

韓國瑜在總結時致詞表示，他有「四大信念」、「三個絕對」及「六個原則」。

四大信念部分，包括「捍衛中華民國」、「熱愛中華文化」、「堅持台灣自由民主」及從政最高目標「莫忘世上苦人多」；三個絕對部分，韓國瑜強調，「鞏固中華民國確保台海和平」、「反對台獨反對一國兩制」及「台灣安全人民有錢」的執政目標不會改變。

六個原則部分，包括「用人唯才絕不酬庸」、「依法行政絕不濫權」、「傾聽民意絕不霸道」、「提升效率絕不拖延」、「公平公正絕不偏私」及「為政清廉絕不貪污」。

韓國瑜認為，台灣人民現在非常的焦慮，更擔心台灣現在已被世界遺忘，而台灣也遺忘了世界，而這場選戰也已經到了不可思議的情況，因為整個國家的選舉重心全部都在不入流的狀態，如果一直陷在泥沼裡而出不來，是絕對不會幸福的。

此外，國防政策召集人黃介正表示，外界想到國防往往只會聯想到國軍，但外交國防的整體思維，始終沒有戰略性的文件被提出，因此若有執政機會，將由總統公布國家安全戰略綱要，依照綱要進行一個組合式的國安政策。

黃介正強調，戰爭沒有贏家、和平沒有輸家，目標是不要讓戰爭發生，因此除了要靠有智慧的中國政策，還要有堅強的國軍實力、國防政策也一定要有延續性，因此所有美國已批准或國內已完成的軍事建案，他們都不會推翻，但會有很多革新的看法。

教育政策召集人吳清基表示，主張將5歲幼兒的義務教育向下延伸、4歲及3歲免學費、0至3歲設立早期教育研究中心，對於要早期療育的孩子給予照顧。（編輯：紀淑芳）1081129