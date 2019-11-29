更多編輯台推薦新聞：
總統府住一晚 法國搭檔：台灣美食太多太好太惱人
生活

總統府住一晚 法國搭檔：台灣美食太多太好太惱人

星際大戰主角把劇本忘床下 大結局被放eBay險外流
娛樂

星際大戰主角把劇本忘床下 大結局被放eBay險外流

專題／當AI碰上工廠老鳥 傳統產業翻轉刻板印象
產經

專題／當AI碰上工廠老鳥 傳統產業翻轉刻板印象

香港反送中局勢一次看
專題

香港反送中局勢一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

韓國瑜提三個絕對不改變 反對一國兩制

最新更新：2019/11/29 15:21
國民黨籍總統參選人韓國瑜（左）29日國政報告，並重述26項相關政績。中央社記者游凱翔攝　108年11月29日
國民黨籍總統參選人韓國瑜（左）29日國政報告，並重述26項相關政績。中央社記者游凱翔攝　108年11月29日

（中央社記者游凱翔台北29日電）國民黨籍總統參選人韓國瑜今天上午國政報告，並表示，他有「三個絕對」不會改變，包括「鞏固中華民國確保台海和平」、「反對台獨反對一國兩制」及「台灣安全人民有錢」。

韓國瑜與副總統參選人張善政上午在財團法人國家政策研究基金會進行國政報告，並重述外交、國防、兩岸、教育、青創等26項相關政策。

韓國瑜在總結時致詞表示，他有「四大信念」、「三個絕對」及「六個原則」。

四大信念部分，包括「捍衛中華民國」、「熱愛中華文化」、「堅持台灣自由民主」及從政最高目標「莫忘世上苦人多」；三個絕對部分，韓國瑜強調，「鞏固中華民國確保台海和平」、「反對台獨反對一國兩制」及「台灣安全人民有錢」的執政目標不會改變。

六個原則部分，包括「用人唯才絕不酬庸」、「依法行政絕不濫權」、「傾聽民意絕不霸道」、「提升效率絕不拖延」、「公平公正絕不偏私」及「為政清廉絕不貪污」。

韓國瑜認為，台灣人民現在非常的焦慮，更擔心台灣現在已被世界遺忘，而台灣也遺忘了世界，而這場選戰也已經到了不可思議的情況，因為整個國家的選舉重心全部都在不入流的狀態，如果一直陷在泥沼裡而出不來，是絕對不會幸福的。

此外，國防政策召集人黃介正表示，外界想到國防往往只會聯想到國軍，但外交國防的整體思維，始終沒有戰略性的文件被提出，因此若有執政機會，將由總統公布國家安全戰略綱要，依照綱要進行一個組合式的國安政策。

黃介正強調，戰爭沒有贏家、和平沒有輸家，目標是不要讓戰爭發生，因此除了要靠有智慧的中國政策，還要有堅強的國軍實力、國防政策也一定要有延續性，因此所有美國已批准或國內已完成的軍事建案，他們都不會推翻，但會有很多革新的看法。

教育政策召集人吳清基表示，主張將5歲幼兒的義務教育向下延伸、4歲及3歲免學費、0至3歲設立早期教育研究中心，對於要早期療育的孩子給予照顧。（編輯：紀淑芳）1081129

延伸閱讀
香港反送中延燒 學者：兩岸政策仍是2020勝負關鍵爭取勝選 綠營催青年選票藍營主打執政缺失韓國瑜固本拓票雙管齊下 直球對決兩岸政策
國民黨籍總統參選人韓國瑜29日國政報告，副總統參選人張善政（中）也出席。中央社記者游凱翔攝　108年11月29日
國民黨籍總統參選人韓國瑜29日國政報告，副總統參選人張善政（中）也出席。中央社記者游凱翔攝　108年11月29日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報