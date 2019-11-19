韓國瑜固本拓票雙管齊下 直球對決兩岸政策

國民黨總統參選人韓國瑜（右）陣營規劃，接下來固本、拓票雙管齊下，繼續傾聽之旅，並仰賴副手張善政（左）爭取知識藍及青年選票。圖為韓國瑜、張善政18日上午前往中選會登記參選。中央社記者謝佳璋攝 108年11月18日

（中央社記者余祥台北19日電）2020選戰倒數，國民黨總統參選人韓國瑜陣營規劃，接下來固本、拓票雙管齊下，繼續傾聽之旅，並仰賴副手張善政爭取知識藍及青年選票；在兩岸議題上，更會重砲要求對手說清楚台獨立場，要求公開辯論、直球對決。

韓國瑜10月16日啟動全台傾聽之旅，從屏東出發，一路向北，本週搶攻雙北市，週末將至決戰中台灣的台中市，僅剩宜蘭、花蓮、台東、馬祖尚未走訪，預計11月底、12月初走完第一輪。

韓陣營表示，接下來的選戰策略一樣以固本和拓展票源兩方向為主，固本方面，因為國民黨不分區立委名單風波和親民黨主席宋楚瑜參選總統等事件，的確讓韓國瑜民調受到影響，但韓陣營規劃，將對不分區立委名單的部分提出更多的論述，說服選民名單中部分人選也值得支持。

至於宋楚瑜參選恐瓜分藍營選票，韓陣營認為，這部分還需要看後續情勢發展，例如宋是跟鴻海創辦人郭台銘結盟，或是跟台北市長柯文哲結盟，都會造成不同結果，仍待觀察。

拓展票源方面，韓陣營認為，爭取知識藍、經濟藍和年輕選票是勝選關鍵；他們會持續舉辦近距離的座談活動，讓大家先從了解韓國瑜開始，再來靠政見爭取支持，也許有人不喜歡韓國瑜，但因為認同他的政策，進而願意投票。

另外，韓陣營人士也說，開拓票源還需要靠副手張善政、整個團隊的幫助，可能有些人對韓國瑜有疑慮，但是看到他的副手和團隊的專業，可能會增加投票意願。

韓陣營人士說，這一趟的傾聽之旅，大、中、小型的造勢都舉辦過了，接下來的行程安排會更加細緻，且有針對性，可能是針對一些特定的族群或團體，爭取更多支持。

此外，兩岸論述攻防更是這次選戰重點，韓陣營表示，這是一場芒果乾（亡國感）跟安全感的對決，在總統蔡英文宣布副手為賴清德之後，必須面對賴清德過去的台獨主張，兩人都應該向選民說清楚，到底要走哪一個路線。

韓國瑜國政顧問團也表示，韓國瑜已經提出完整的兩岸論述，目前考慮在選戰後期，依據「台灣安全、人民有錢」的選戰主軸，重提兩岸、國防、經濟等政見，做一個統整性的說明，更會持續邀請蔡總統進行政策辯論，要拉蔡總統上擂台，直球對決。

至於如何評估優劣勢選區，韓陣營認為，現在選舉模式已經轉變，區域劃分優勢、劣勢並不準確，就像是韓國瑜較弱勢的知識藍或青年，也沒有特別分布在哪一區，而是散布在各地。

地方黨務人士分析，從區域民調看來，雲林以北韓國瑜的情況較佳，較弱勢還是綠營傳統優勢選區的雲林以南地區，其中高雄市方面，韓國瑜雖為高雄市長，但民調仍落後蔡總統。

地方人士認為，高雄地方的立委選情已經逐漸回穩，照理說總統的選情也應該跟著回升，可見高雄市民對於韓國瑜去選總統仍有很多的不諒解，地方上建議韓國瑜應再對高雄市民有更多的解釋和說明，例如承諾高雄市民，入主中央一定優先為高雄爭取經費等等，相信能扭轉選民對韓國瑜的不諒解，進而帶動整體支持度。（編輯：謝佳珍）1081119