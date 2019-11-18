韓國瑜張善政登記參選 承諾未來大力培養青年

（中央社記者王承中台北18日電）國民黨總統副總統參選人韓國瑜、張善政今天前往中選會登記參選。韓國瑜表示，乾淨的選舉、陽光的氣氛、美麗的台灣、燦爛的未來，是兩人戮力的目標，未來會大力培養青年，投資年輕人就是投資國家未來。

第15任總統、副總統選舉今天開始申請登記，韓國瑜與張善政上午在國民黨立委許淑華以及象徵明年1月11日投票日的111名青年的陪同下，在11時30分前往中選會登記參選，而在中選會外的人行道上聚集高舉國旗的韓粉，高呼「韓國瑜凍蒜」的口號，現場氣氛十分熱絡。

韓國瑜、張善政在登記完成後接受媒體訪問，韓國瑜表示，他非常渴望跟張善政聯手展開乾淨、文明、健康、陽光、美好的總統大選，明年大選備受台澎金馬2300萬人民、海外華僑華人及世界各地的注意；他迫切期待這次大選會讓人值得尊敬，讓後代子孫認為是乾淨美好的選戰。

韓國瑜表示，他跟張善政把對台灣的關懷、未來的憂心、未來美好的擘劃，透過政見清楚傳遞給選民，最終由所有台灣人民決定未來4年中華民國的總統副總統是誰。

韓國瑜指出，若真的能夠達成目標，他相信透過選舉，整個台灣民主可以得到另一層次的提升，要讓關心民主發展的人尊敬台灣，也要讓後代子孫值得驕傲。乾淨的選舉、陽光的氣氛、美麗的台灣、燦爛的未來，這是他跟張善政戮力的目標，未來一定會大力培養下一代年輕朋友，投資年輕人就是投資國家未來。

他表示，明年選舉跟一般民主選舉不一樣，一般民主選舉是更換政府，但明年選舉攸關中華民國生死存亡，保衛中華民國全球華人人人有責，希望華僑踴躍回台灣投票。

韓國瑜指出，民調落後，很多人都問他是否憂愁滿面，但他卻是笑得燦爛。他說，「民進黨傻傻的，老是迷惑在得民調得天下，但我認為得民心才能得天下，所有的造勢場合，大家可以看到，到蔡英文的場合等一個便當，到韓國瑜的場合等一個人」。台灣人若過得快樂幸福，總統蔡英文保證連任，若大部分人都過得辛苦，保證韓國瑜當選。

媒體詢問，新北市長侯友宜鬆口挺韓，也傳出前新北市長朱立倫將接競選總部主委。韓國瑜表示，禿子、漢子、燕子感情絕對不會受到傷害，三人合體情感堅定，有共同的神聖目標，這場選舉關切到台灣民眾的生死存亡、安居樂業，隨著選戰逼近，他有高度信心大家都會團結起來，等時機成熟，自然會跟大家報告。

張善政表示， 此時此刻他的身分已從國政顧問團總召轉變為副總統參選人，是韓國瑜的分身，他將與韓國瑜全台走透透聽民意，國政顧問團所有的政策上週已告一段落，從長照、教育、青年、數位等政策，相信端出來的政策絕對可以把台灣帶向未來，「外面所謂的草包端出的政見比菜包實在好一百倍以上」。請大家拭目以待，放下成見，跳脫統獨意識。

最後，在許淑華的帶領下，在場的青年以及支持者高呼「庶民蔣經國，數位孫運璿」、「國政要領航，青年來幫忙」及「青年挺韓，翻轉台灣」的口號。（編輯：郭萍英）1081118