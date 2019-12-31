立院三讀 網傳假訊息擾生活必需品價格加重處罰

立法院會31日三讀修正通過刑法部分條文，若以廣播電視、電子通訊、網際網路等傳播工具散布不實資訊，意圖影響農產品、行政院公告的生活必需用品等交易價格，得加重其刑至1/2。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者王揚宇台北31日電）立法院會今天三讀修正通過刑法部分條文，若以廣播電視、電子通訊、網際網路等傳播工具散布不實資訊，意圖影響農產品、行政院公告的生活必需用品等交易價格，得加重其刑至1/2。

立法院司法及法制委員會11月13日併案審查行政院、司法院函請審議刑法第251條及313條條文修正草案等案。

根據行政院、司法院版的提案說明指出，鑑於飲食物品以外，諸如涉及國民健康與衛生等的生活必需用品，若供應遭人為操縱，將影響國民生活安定並阻礙全體社會經濟發展，嚴重影響人民權益，有擴大保護的必要。

提案說明也指出，考量現今以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他傳播工具，發送涉交易秩序或他人信用的不實訊息，該不實消息對交易秩序或他人信用的損害，較一般散播方式所生影響更大，因此有加重處罰的必要。

今天三讀修正通過的條文，增加「經行政院公告的生活必需用品」也適用刑法第251條條文的規定；此外也增訂第4項條文，若以廣播電視、電子通訊、網際網路等傳播工具，意圖影響農產品、工業必需的物品、經行政院公告的生活必需品等交易價格，而散布不實訊息，得加重其刑至1/2，即最重可處3年徒刑及30萬元罰金。

至於修正刑法第313條條文部分，三讀條文規定，散布流言或以詐術損害他人之信用者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科20萬元以下罰金；若以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他傳播工具犯此罪者，得加重其刑至1/2，即最重可處3年徒刑及30萬元罰金。（編輯：楊玫寧）1081231