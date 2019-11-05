立院三讀 軍人網傳軍事假訊息得加重其刑

立法院會5日三讀修正通過陸海空軍刑法第72條條文，規定現役軍人若以廣播電視、網際網路等傳播工具，捏造或傳述關於軍事上的謠言或不實訊息等，得加重其刑至1/2。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者王揚宇台北5日電）打擊假訊息，立法院會今天三讀修正通過陸海空軍刑法第72條條文，規定現役軍人若以廣播電視、網際網路等傳播工具，捏造或傳述關於軍事上的謠言或不實訊息等，得加重其刑至1/2。

原陸海空軍刑法第72條條文規定，意圖散布於眾，捏造關於軍事上之謠言者，處3年以下有期徒刑、拘役或新台幣30萬元以下罰金。

為有效防制現役軍人刻意散布不實謠言，影響國防軍事安全，行政院、民進黨立委李俊俋等人提出修法版本；全案經立法院司法及法制委員會、外交及國防委員會聯席會議於9月23日初審通過。

根據三讀修正通過的陸海空軍刑法第72條條文規定，意圖散布於眾，捏造或傳述關於軍事上的謠言或不實訊息者，處3年以下有期徒刑、拘役或新台幣30萬元以下罰金。若傳播方式是以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他傳播工具，得加重其刑至1/2。

至於為何要加重其刑，根據行政院的提案說明指出，考量現今以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他傳播工具等傳播方式，同時或長期對社會多數的公眾發送訊息，傳送軍事上的謠言或不實資訊，較一般散布方式所生影響更鉅，嚴重影響軍心士氣，因此有加重處罰的必要。（編輯：郭萍英）1081105