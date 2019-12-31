反滲透法三讀 接受滲透競選最重關5年罰千萬

（中央社記者陳俊華台北31日電）立法院會今天經過近5小時的表決，三讀通過反滲透法，明定任何人不得接受滲透來源指示、委託或資助，捐贈政治獻金、違法從事競選活動，也不得就涉國安、機密的國防、外交、兩岸事務進行遊說。

民進黨立法院黨團在11月27日提出反滲透法草案，並在11月29日的立法院會逕付二讀。立法院長蘇嘉全在12月27日及30日兩度召集朝野協商，但過程中朝野黨團僅對法案名稱、立法意旨、施行日期達成共識，其餘條文都在今天院會中逐條發言，並進行表決。

國民黨團為表達抗議，在今天上午反滲透法二讀廣泛討論發言完畢後，由國民黨團總召曾銘宗帶領十多位立委坐在發言台前，舉著「抗議惡法、選票制裁」的布條，隨後的逐條討論時，都不再發言，也不參與表決；三讀前則大喊「綠色恐怖、戒嚴復辟」等口號，隨即離開議場。

三讀通過條文明定，為防範境外敵對勢力滲透干預，確保國家安全及社會安定，維護中華民國主權及自由民主憲政秩序，因此制定反滲透法。

條文中定義「境外敵對勢力」，指與我國交戰或武力對峙的國家、政治實體或團體；或是主張採取非和平手段危害我國主權的國家、政治實體或團體。「滲透來源」則是指境外敵對勢力政府、政黨之組織、團體等，所設立或實質控制的組織、機構、團體或其派遣之人。

在民進黨團最初提出的草案中，「滲透來源」原本包括受境外敵對勢力政府或政黨所「監督管理」的各類組織、團體，但因許多在中國的台商被迫成立共產黨支部，因此三讀通過條文中，刪除「監督管理」4字，縮小適用範圍。

三讀條文明定，任何人不得接受滲透來源指示、委託或資助，捐贈政治獻金或捐贈經費供公民投票相關活動；也不得違法從事總統副總統選舉罷免法、公職人員選舉罷免法中的各項競選活動，違者處5年以下有期徒刑，得併科新台幣1000萬元以下罰金。

條文明定，任何人不得接受滲透來源指示、委託或資助，違法進行遊說，違者處50萬元以上500萬元以下罰鍰；若就國防、外交、大陸事務涉及國安或國家機密進行遊說者，處3年以下有期徒刑，得併科500萬元以下罰金。

三讀條文也明定，任何人不得接受滲透來源指示、委託或資助，犯刑法第149條至第153條（妨害秩序）或違反集會遊行法第31條之罪者（妨害合法集會、遊行），加重其刑至二分之一；若違反總統副總統選罷法、公職人員選罷法中，妨害選舉罷免或公投相關規定，加重其刑至二分之一。

另外，三讀條文中設有「自首條款」，條文明定，若犯反滲透法之罪自首或在偵查、審判中自白者，得減輕或免除其刑；自首並因而防止國家安全或利益受到重大危害情事者，免除其刑。

民進黨團立委則在法案完成三讀後，在議場中央高喊「民主核心、不容滲透」口號。（編輯：蘇龍麒）1081231

立法院會31日三讀通過反滲透法，雖然國民黨團、親民黨團表達反對意見，但在民進黨團人數優勢下，在表決大戰中仍讓反滲透法順利三讀，立法院長蘇嘉全敲槌，正式宣布反滲透法三讀通過。中央社記者張皓安攝 108年12月31日

立法院會31日開始處理反滲透法草案，將逐條發言、表決，力拚在本屆會期最後一天完成三讀，但朝野無共識，國民黨立委坐在議場中，表達反對立場，民進黨團則舉牌表示贊成。中央社記者張皓安攝 108年12月31日

反滲透法全文如下：

【第一條】為防範境外敵對勢力之滲透干預，確保國家安全及社會安定，維護中華民國主權及自由民主憲政秩序，特制定本法。

【第二條】本法用詞定義如下：

一、境外敵對勢力：指與我國交戰或武力對峙之國家、政治實體或團體。主張採取非和平手段危害我國主權之國家、政治實體或團體，亦同。

二、滲透來源：（一）境外敵對勢力之政府及所屬組織、機構或其派遣之人。（二）境外敵對勢力之政黨或其他訴求政治目的之組織、團體或其派遣之人。（三）前二目各組織、機構、團體所設立或實質控制之各類組織、機構、團體或其派遣之人。

【第三條】任何人不得受滲透來源之指示、委託或資助，捐贈政治獻金，或捐贈經費供從事公民投票案之相關活動。

違反前項規定者，處五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。

【第四條】任何人不得受滲透來源之指示、委託或資助，為總統副總統選舉罷免法第四十三條或公職人員選舉罷免法第四十五條各款行為。

違反前項規定者，處五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。

【第五條】任何人不得受滲透來源之指示、委託或資助，進行遊說法第二條所定之遊說行為。

違反前項規定者，處新臺幣五十萬元以上五百萬元以下罰鍰。違反第一項規定，就國防、外交及大陸事務涉及國家安全或國家機密進行遊說者，處三年以下有期徒刑，得併科新臺幣五百萬元以下罰金。第二項所定之罰鍰，由遊說法第二十九條規定之機關處罰之。

【第六條】任何人受滲透來源之指示、委託或資助，而犯刑法第一百四十九條至第一百五十三條或集會遊行法第三十一條之罪者，加重其刑至二分之一。

【第七條】受滲透來源之指示、委託或資助，而犯總統副總統選舉罷免法第五章、公職人員選舉罷免法第五章或公民投票法第五章之罪者，加重其刑至二分之一。

【第八條】法人、團體或其他機構違反第三條至第七條規定者，處罰其行為負責人；對該法人、團體或其他機構，並科以各條所定之罰金或處以罰鍰。

【第九條】滲透來源從事第三條至第七條之行為，或指示、委託或資助他人從事違反第三條至第七條之行為，依各該條規定處斷之。任何人受滲透來源指示、委託或資助而再轉指示、委託或資助者，亦同。

【第十條】犯本法之罪自首或於偵查或審判中自白者，得減輕或免除其刑；自首並因而防止國家安全或利益受到重大危害情事者，免除其刑。

【第十一條】各級政府機關知有違反第三條至第九條之情事者，應主動移送或函送檢察機關或司法警察機關偵辦。

【第十二條】本法自公布日施行。

立法院會31日上午處理反滲透法草案，國民黨立委排排坐在議場中央，戴口罩、擺標語，表達反對反滲透立法。中央社記者張皓安攝 108年12月31日